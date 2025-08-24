Spotify’dan yeni hizmetler öncesi zam sinyali
Spotify, yeni hizmet ve özelliklere yatırım sürecinde abonelik ücretlerinde yeniden artışa gidebileceği sinyalini verdi. Şirket, yeni hizmet ve özelliklere yatırımın yanı sıra büyüme hedefleri kapsamında abonelik fiyatlarında artışa gidebileceğini duyurdu.
Financial Times’a konuşan Spotify yöneticisi Alex Norstrom, platformun 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefi doğrultusunda fiyat artışlarının gündeme geleceğini söyledi. Norstrom, artışlara planlanan yeni hizmetlerin eşlik edeceğini vurguladı.
İsveç merkezli şirket, geçtiğimiz ay bazı pazarlarda premium bireysel abonelik ücretlerini eylül itibarıyla 10,99 eurodan 11,99 euroya yükselteceğini açıklamıştı. Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri bu artıştan etkilenecek.
Norstrom, FT’ye verdiği röportajda “Fiyat artışları iş araçlarımızın bir parçası, mantıklı olduğunda bunu yapacağız” dedi.
Son yıllarda fiyat artışları ve maliyet kesintileriyle finansal performansını güçlendiren Spotify, geçen yıl ilk kez yıllık kâr açıklamıştı.