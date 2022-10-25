Steam oyun fiyatları artacak mı?

Popüler dijital oyun satış platformlarından biri olan Steam oyun fiyatlarında artışa gitti. Türkiye'de oyunseverler oyun fiyatlarını pahalı bulsa da, dolar kurundaki artıştan en az etkilenen alanlardan biri oyun sektörüydü. Ancak Steam oyun fiyatları konusunda aldığı kararın ardından oyunların fiyatları ciddi oranda arttı.

Önceleri dolar kurunu 1.8 Türk lirası olarak sabitleyerek oyunları tüketicilere sunan Steam, dolar kurundaki ciddi artışların ardından yeni bir karar aldı ve doların 18 Türk lirası seviyelerinde olmasından ötürü önerilen dolar kurunu 10 Türk lirasına çıkardı. Bu değişiklik Steam oyun fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu.

Steam oyun fiyatlarını nasıl belirliyor?

Steam, tüm dünyada 39 para birimi ile satış yapıyor. Burada oyun fiyatları, yapımcılar tarafından belirleniyor ve Steam'e bu fiyat ile yükleniyor. Steam bu aşamada oyun geliştiricilerine azami ve asgari fiyat aralığında seçenekler sunuyor.

Fiyatlandırmanın ardından Steam oyun geliştiricilerine diğer para birimlerinin USD'ye dönüştürülmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca oyunun nerede hangi fiyatla satılabileceğine dair ipuçlarını sunuyor.

Bunlar belirlenirken, öncelik olarak döviz kuruna, yaşam koşullarına ve temel alım alışkanlıklarına bakılıyor. Yine verginin fiyata dahil olup olmadığı da bakılan önemli unsurlar arasında yer alıyor.