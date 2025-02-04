Switch satışları düştü, Nintendo’nun net kârı beklentileri karşılamadı

Nintendo, 31 Aralık 2023'te sona eren üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 498,22 milyar yen olarak beklenen çeyreklik gelirini 432,92 milyar yen seviyesinde gerçekleştirerek tahminlerin altında kaldı. Net kâr ise analistlerin 136,16 milyar yen beklentisine karşılık 128,53 milyar yen olarak açıklandı.

Şirketin en önemli oyun konsolu olan Nintendo Switch’in satışları önemli bir düşüş yaşadı. Daha önce mali yıl sonunda 12,5 milyon adet Switch satmayı öngören Nintendo, bu tahminini 11 milyona indirdi. Aralık çeyreğinde 4,82 milyon Switch satan şirket, 2023 mali yılı boyunca toplamda 9,54 milyon adet satış gerçekleştirdi. Bu rakam, önceki yıla kıyasla yüzde 30,6'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Nintendo, net kâr beklentisini de aşağı yönlü revize etti. Daha önce 300 milyar yen olarak açıklanan tahmin, yüzde 10 düşüşle 270 milyar yen olarak güncellendi.

Nintendo’nun satış tahminlerini düşürmesi, Switch’in yaşam döngüsünün sonuna yaklaştığı yönündeki yorumları güçlendirirken, yatırımcılar şirketin yeni bir konsol duyurup duyurmayacağına odaklanmış durumda.