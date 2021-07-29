Tarfin, çiftçileri ve tarım ekosistemini finansal teknolojinin gücüyle buluşturmaya devam ediyor. Hasadından maksimum verimi almak için tüm yıl tarlada emek veren çiftçilerin emeklerinin karşılığını en kârlı şekilde alabilmelerini sağlamayı amaçlayan şirket, Tarfin Zahire hizmetini duyurdu. Tarfin Zahire, ilk olarak tarımsal üretime en fazla katkı sağlayan illerden Konya, Ankara, Çorum, Amasya’da hizmet vermeye başladı. Kısa süre içinde tüm Türkiye’de açılacak olan çözümle çiftçiler hasat zamanında mahsulünü en kârlı şekilde satmak için seçtiği alıcı ile buluşabilecek.

Mobil uygulaması ve Türkiye genelindeki geniş satış noktası ağı ile çiftçilerin tarımsal girdilere erişimini çiftçilerin ihtiyaç duyduğu vade imkanlarıyla, kefilsiz ve ipoteksiz gerçekleştiren Tarfin, şimdi de çiftçileri satış ve pazarlama konusunda güçlendirecek çözümü Tarfin Zahire’yi hayata geçirdi. Tarfin Zahire, Tarfin mobil uygulaması ve satış ağı üzerinde çiftçilerin mahsullerinin satışını en iyi fiyattan gerçekleştirebilmeleri için onları zahirecilerle buluşturuyor. Böylece çiftçiler, seçtikleri zahirecilere mahsullerini aracı olmadan yüksek kârlılıkla doğrudan satabiliyor.

Çiftçiler, zahireciyi seçme şansına erişebilecek

Tarfin Tarım A.Ş. olarak üreticilerin Türkiye’nin geleceğindeki en büyük pay sahibi olduğuna inandıklarını ve kuruluşlarından itibaren Türk çiftçisine her daim destek olmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Tarfin Tarım A.Ş. CEO’su Mehmet Memecan, yeni çözümleri Tarfin Zahire’nin işleyişini şöyle anlatıyor “Tarfin Zahire, Tarfin’in mobil uygulaması içinde sunduğu hizmetlerin en yenisi. Çiftçilerimiz, Tarfin mobil içerisinde zahire başlığından satışını gerçekleştirebileceği tüm mahsullerin bölgelerindeki zahirelerdeki alım fiyatlarını kolaylıkla inceliyor, karşılaştırıyor, satmak istediği zahireye kendisi karar veriyor. Çiftçilerimiz, seçtiği zahire için talebini oluşturduktan sonra özel müşteri temsilcilerimiz tarafından aranarak gerekli bilgileri tamamlıyor ve ürünlerini seçtiği zahireye teslim ediyor. Bizim bu servisteki en önemli amacımız mobil uygulama ve teknolojik altyapımızı kullanarak çiftçimizin elini güçlendirmek, hasat zamanını en iyi şekilde geçirmelerine yardımcı olmak.”

Dört ilde başladı, kısa zamanda Türkiye'ye yayılacak



Tarfin’in mahsul satımlarını güvenli ve kârlı şekilde yapabilmeleri için de çiftçilerin yanında olduğunu dile getiren Memecan, Türkiye’nin 4 ilinde hizmete başladıklarını ancak hedeflerinin Türkiye’deki tüm çiftçilere ulaşmak olduğunu söylüyor. Tarfin Zahire’de Temmuz - Ağustos aylarında hasat zamanı gelen buğday ve arpa için fiyatlar yer almaya başladı. Farklı zahirelerin arpa, yemlik arpa, anadolu kırmızı sert buğdayı, durum buğdayı, ekmeklik ve makarnalık mahsullerin tamamı için alım fiyatları Tarfin Mobil’de çiftçi ile buluşuyor. Tarfin, sadece arpa ve buğday ile sınırlı kalmayacakları, çiftçilerin önümüzdeki aylarda ayçiçeği ve mısır mahsul satışları için fiyatlara Tarfin Mobil’den ulaşılabileceklerini belirtiyor.

Tarım tedarik zincirine dijital çözümler

Tarfin, geliştirdiği veri bilimi ve teknolojik altyapısı ile çiftçilerin anında ihtiyacı olan ürünleri hasat vadeli olarak almalarına olanak tanıyan çözümüyle tarım tedarik zincirinde önemli bir gelişime imza atmıştı. Tarfin çözümü sayesinde çiftçiler, bugünden kendi üretim döngülerine uygun ödeme koşulları ile ihtiyaç duyduğu girdiyi alabiliyor. Çiftçilerin almak istediği ürünleri çok daha rekabetçi fiyatlarla sunarak tarımsal girdi maliyetlerini düşüren ve bu yolla tarımsal üretimi destekleyen şirket, her geçen gün tarım ekosisteminde yeni çözümler sunarak desteğini artırmaya odaklanıyor. Tarfin Tarım A.Ş. CEO’su Mehmet Memecan, “Tarfin Zahire ile Türkiye’de tarım tedarik zincirinde çiftçilerimize teknoloji ve işlem kolaylığını bir arada sunarak hasat zamanına teknolojinin gücüyle girmelerini hedefliyoruz” diyor.