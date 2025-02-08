Tarih belli oldu: Meta, binlerce çalışanının işine son veriyor

İşgücü azaltma kararı alan Meta, şimdi de bu kararını uygulamaya hazırlanıyor.

The Information'da yer alan haberine göre Meta, iş gücünün yaklaşık yüzde beşi ile pazartesi günü yollarını ayıracak.

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaları bünyesinde barındırıyor.

Çalışanlara mesaj gönderildi

Şirketin işten çıkarma kararından 3 bin 600 kişinin etkilenmesi bekleniyor. Cuma günü, Meta tarafından çalışanlara işten çıkarmayla ilgili bir mesaj gönderildiği öğrenildi.

Söz konusu mesajda, işten çıkarılan çalışanların bir saat içinde şirketin dahili sistemiyle ilişkilerinin kesileceği belirtildi. Ayrıca, işten çıkarılanların kıdem tazminatları hakkında da e-posta yoluyla bilgilendirilecekleri kaydedildi.

Silikon Vadisi'nde bu yıl Amazon, Microsoft, Salesforce gibi büyük şirketlerde işten çıkarmaların artması bekleniyor.

Meta'nın çalışanlarının yüzde beşini "düşük performans" gerekçesiyle işten çıkaracağı haberi daha önce medyaya yansımıştı.