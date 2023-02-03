TAŞI24 nakliyatta dijital dönem başlatıyor  

Nakliyat sektöründe yeni bir dönem başlatmayı amaçlayan TAŞI24, farklı büyüklükteki araçlarıyla ev, ofis ve parça eşya taşımacılığında dijital bir dönüşüm hedefliyor. TAŞI24’ün kurucusu ve CEO’su Kamil Yusupov, “Sunduğumuz hizmet ile sayısız insanın hayatını kolaylaştırıyoruz.

TAŞI24 ile Türkiye’de binlerce kişiye istihdam sağlamaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi. Uygulama hakkında bilgi veren Yusupoy, “Müşteriler TAŞI24 mobil uygulamasından veya tasi24. com’dan eşyalarının hacmine göre seçtikleri aracı ister anında ister belirli bir tarih için çağırabiliyor.

Ayrıca sipariş oluşturulduğu andan itibaren tüm süreç canlı olarak takip edilebiliyor. 7 gün 24 saat sunulan nakliyat hizmetinde eşyalar, sigorta ile güvence altına alınabiliyor. TAŞI24’te sipariş sisteme girdikten sonra bölgedeki en yüksek puana sahip en yakın taşıyıcı otomatik olarak siparişe atanıyor. Müşteriler, taşıyıcılara yapılan yorumları görebildiği gibi taşıyıcılar da müşterilere yapılan yorumları inceleyebiliyor. Ayrıca taşıyıcılar, belirlenen kalite standartlarına uygun kişiler arasından seçiliyor" diye konuştu.

Hedef 100 bin araç

” TAŞI24’ün İstanbul’un ardından Türkiye’nin tüm büyük şehirlerinde hizmete başlayacağını anlatan Yusupoy, “Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan hedeflerden diğerleri de vinç, araç çekici, ekskavatör (kepçe) ve daha fazlasını hizmet kapsamına dahil etmek” dedi.