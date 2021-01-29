Tayvan ABD ile çip sektöründeki tedarik zincirini görüşecek

Tayvan Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua çip sektörünün temsilcileri ile birlikte ABD ile sektördeki tedarik zinciri konularını görüşeceği belirtildi.

Tüm dünyada otomobil fabrikaları çip üretimindeki sıkıntılar nedeniyle üretime ara vermek durumunda kalırken üretimdeki sıkıntılarda eski ABD hükümetinin Çinli şirketlere karşı aldığı yaptırım kararlarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

Tayvan Taiwan Semiconductor Manufacturing, , gibi şirketlere ev sahipliği yaptığı için dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda.

Wang, Tayvan'ın dört büyük çip üreticisi ile görüşmüş ve bu şirketlerin sektördeki talebi karşılamak için otomobil üreticilerinin talep ettikleri çipleri üretmeye öncelik vereceklerini açıklamıştı.