TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırladı.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenlendi.

Selçuk Bayraktar, festivalin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'ın serhat noktası, kardeş vatan KKTC'de bir TEKNOFEST'i daha heyecanla, coşkuyla tamamladıklarını söyledi.

Bayraktar, "Şu muhteşem manzaraya bir bakın, şu enerjiye, şu inanca bakın. Lefkoşa'nın tarih kokan sokaklarından Güzelyurt'un bereketli topraklarına, bu meydanda umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Bu vesileyle tam bağımsız bir vatan için mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yiğitlerini, tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azmi, köklerden göklere uzanan serüvenimizde bizlere ilham kaynağı oldu." dedi.

"TEKNOFEST KKTC, Kıbrıs Türkü'nün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir"

"Bizleri burada buluşturan sadece teknoloji değil, tarihimizin ve kardeşliğimizin bize yüklediği bu sorumluluktur" diyen Bayraktar, TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayalleri olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, bu toprakların çocuklarının bir gün kendi uçağını, uydusunu, yapay zeka teknolojisini geliştirsin diye yola çıktıklarını aktararak, "Bugün TEKNOFEST'lerde genç kardeşlerim roketlerini, insansız hava araçlarını, yazılımlarını yarıştırıyor. 47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türkü'nün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız"

Bayraktar, yağmur, çamur demeden TEKNOFEST meydanını dolduran, heyecana ortak olan, dualarını eksik etmeyen Kıbrıs Türk halkına, Türkiye'den ve dünyanın her bir köşesinden gelenlere şükranlarını sundu.

TEKNOFEST yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu heyecanın, bu birlik ruhunun yeni rotası İstanbul. Eylül ayında dünyanın göz bebeği İstanbul'da TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız. Kıbrıs'tan aldığımız güçle İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız. Şimdiden hepinizi, tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.