Teknogirişim çalışanları şirket hissedarı olacak

Nagihan KALSIN

Yeni vergi paketinde teknogirişimlerin çalışanlarına hisse senedi opsiyonu vermesine yönelik düzenleme de yer alıyor. Sanayi Bakanlığı’nca tanımı yapılacak Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan startup işletmelerindeki personelin hisse senedi için elde tutulduğu süreye göre vergisel kolaylık sağlanacak. Çalışanlara hisse senedi verilmesi halinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi tecil edilerek taksite bağlanabilecek. Ancak istisna kapsamında kabul edilecek hisse senedinin değeri ilgiliye verildiği süre içerisinde elde edilen yıllık brüt ücreti geçemeyecek.

Vergi avantajı sağlanacak

Düzenleme sonrasında 3 yıla kadar genel hükümlere göre vergileme yapılacak. Ardından 3-6 yıl arası yüzde 25, 5-12 yıl arası yüzde 75 ve 12 yıldan sonra yüzde 100 vergi avantajı uygulanacak.

Şirketlerin ömrü uzayabiliyor

Birçok araştırmaya göre; şirketlerin uzun vadeli çalışanlara sahip olmasının yolu hisse opsiyonu edindirme yönünde atılan adımlardan geçiyor. Çalışanların sahibi olmadığı firmalar, diğerlerine göre daha az ömürlü olabiliyor. Personelini ortak olarak gören işletmelerin hayatta kalma oranlarının daha yüksek olması, istihdam istikrarıyla da ilişkilendiriliyor.

Kalifiye yetenek arzı sadece ülkemizde değil tüm dünyada hızla artan talebi karşılayamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın olan hisse opsiyon planları yeni yetenek arayışındaki girişim sayısının hızla artması ve rekabetçi tekliflerin sunulmasıyla Türkiye’de de oldukça popüler hâle gelecek gibi görülüyor. Uzmanlara göre; ilk başta şirketlerin üst yönetiminin menfaatlerine hizmet ettiği düşünülen planlar, “vazgeçilmez” çalışan tanımının genişlemesi ve asıl kazancın işgücü olduğu bakış açısının yerleşmesiyle personel için arzulanan avantajlı bir durumuda oluşturmaya başlayabilir.