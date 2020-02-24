Teknoloji, ‘akıllı’dan ‘zeki’ye geçiyor ‘deneyim çağı’ başlıyor

24 Şubat 2020

Handan Sema CEYLAN / Malta

“Tüketici elektroniğinde dijital ve fiziksel dünya arasındaki sınırların fl ulaştığı bir ‘Deneyim Çağını’na’ geçtik. Artık smart yani ‘akıllı’ aletler intelligent ‘zeki’ aletlere dönüyor. Yapay zeka değil, artık kendi kendine öğrenebilir zekaya sahip ürünler öne çıkıyor…” Bu sözler Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy’a ait. Malta Kongre Merkezi’nde düzenlenen Samsung MENA (Middle East and North Africa/ Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Forum 2020’de Türkiye’den gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mert Gürsoy, “2000’li yıllar ürün inovasyonu dönemiydi.

2010’lu yıllarda nesnelerin interneti ve yapay zeka yatırımları ile bağlantılı hayat dönemine liderlik yaptık. 2020‘li yıllarda da gelişmiş sensörler, öğrenebilen yapay zeka ve robot teknolojilerimizle artık ‘Deneyim Çağı’na öncülük edeceğiz” diyor.

Samsung’un ‘deneyim çağı’ olarak adlandırılan bu sürece dünya genelindeki 36 Ar- Ge merkezinde yılda ortalama 14 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaparak hazırlandığını kaydeden Gürsoy, “Şirketin iş gücünün yüzde 20’si sadece Ar-Ge faaliyetlerinde görev alıyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak Samsung, 7 bin 438 patenti ile global patent lideri konumunda. 7 Yapay Zekâ Merkezi’nde ürünlerini geliştiren Samsung, 2021 yılında tüm ürünlerini yapay zekâ ile güçlendirip nesnelerin internetine dâhil etmeyi planlıyor” şeklinde konuşuyor.

43 mega şehir oluşacak hayat buna göre şekillenecek

Dünya nüfusunun hızla büyük şehirlerde yaşamaya başladığını bunun da yeni ihtiyaçlar doğuracağını anlatıyor Gürsoy ve şunları söylüyor: “Dünyada 33 mega kent var. Bu sayının 2030’a kadar 43’e çıkması bekleniyor. Tüketici hayatta hem daha küçük alanlara hapsoluyor hem de bu alanda ürün satın alırken hayatının keyifl i olmasını istiyor. Bundan yaklaşık 10 yıl önce bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut, büyük veri, robotik, öğrenen makineler gibi yeni kavramlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bireysel ihtiyaçların arttığı bu yeni dönemde kişiselleştirilebilir teknolojilerin de bireyleri daha iyi tanıyıp desteklerken yaşam tarzlarına uyum sağlaması gerekiyor. Örneğin Samsung’un Ballie isimli robotu tam anlamıyla bu vizyonu gerçekleştirmek için hayata geldi.”

Samsung, tüketici elektroniğinde Türkiye pazarından ne kadar pay alıyor?

- 3-4 kapılı buzdolabı segmentinde 2019’da yüzde 53.2 pazar payı ile lider. 3 yıldır bu konumda



- Gardırop tipi buzdolabı segmentinde de 2019 yılında yüzde 35.3 ile pazar ayı ile liderliğini koruyor



- Çamaşır makinesinde 10kg ve üstü segment pazarında yüzde 24 pazar payı ile lider.



- Samsung, kurutmalı çamaşır makinesi segmentinde de aynı şekilde yüzde 32 pazar payı ile lider.



- 14 yıl boyunca aralıksız global pazar lideri konumuna sahip olan Samsung, Türkiye TV pazarında son 4 senedir cirosal büyüklükte de lider.

2019 toplam pazar payı yüzde 25.6. Özellikle üst seviye ürünlerin satıldığı 55” üstü ekran boyutlarında yüzde 40, süper büyük ekran kategorisi olan 75” üstünde ise yüzde 65.9 gibi sonuçlara sahip.



2020 hedefi 550 mağaza

Türkiye’nin MENA’nın en büyük pazarı ve Samsun için stratejik bir önemi olduğunu anlatan Mert Gürsoy, “Bizim ülkemiz genelinde 200 servis ağı ve bin teknisyenimiz var. Satış sonrası da müşterimizin yanındayız. Şu anda Türkiye’de 450 mağazamız var. 2020 hedefimiz 550. Franchise ile büyüyoruz. Ama bir taraftan da Evkur gibi alanlarda oluyoruz, online satışımızı da geliştiriyoruz” bilgilerini veriyor. Türkiye’deki yerel üreticilere de güç kattıklarını söylüyor Mert Gürsoy, “Biz süpürge, buzdolabı, ankastre ve tv’leri Türkiye’deki yerel üreticilere monte ettiriyoruz. Üstelik bunu yakın coğrafyaya da ihraç ediyoruz” diyor.