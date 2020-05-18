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Teknoloji Dünyası'nın konuğu Beyazıt Öztürk

NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın konuğu...

Teknoloji Dünyası'nın konuğu Beyazıt Öztürk
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NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın konuğu...

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