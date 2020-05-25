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Teknoloji Dünyası'nın konuğu Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.

Teknoloji Dünyası'nın konuğu Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur
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Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.

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