Teknoloji etkinliği LEAP, 2021 yılında gerçekleşecek

18 Ağustos 2020

LEAP, önümüzdeki yıl 1-3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın en büyük merkezi olan yeni Front Exhibition Center’da gerçekleştirilecek.

Teknoloji etkinliği, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MCIT) da desteğini alırken, global etkinlik devi Informa Tech tarafından düzenlenecek.

Informa Tech Genel Müdürü Carolyn Dawson, “LEAP, Suudi Hükümeti’nin ve Krallığının yanı sıra varlık fonlarının dünyanın herhangi bir yerinde herkesten önce pilot teknoloji satın alacağı yer olacak” diye konuştu.

500 milyon dolarlık teknoloji fonu

Etkinlik ile birlikte Suudi Arabistan'ın yurtiçi ve yurtdışındaki start-up ekosistemine yaptığı yatırımın önümüzdeki yıllarda 1 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Ülkenin en büyük risk sermayesi fonu olan Saudi Technology Ventures (STV), start-up kurucuları, genç girişimcileri ve şirketleri desteklemek için 500 milyon dolarlık bir teknoloji fonunu duyurdu.

LEAP’in varlık fonlarının dünyanın herhangi bir yerinde herkesten önce pilot teknoloji satın alacağı bir yer olacağını vurgulayan Global etkinlik devi Informa Tech Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Carolyn Dawson, “Hükümet yatırım fonları, aile ofisleri, devlet fonları, kurumsal hızlandırıcılar, kuluçka şirketleri, risk sermayesi, özel sermaye ve melek yatırımcılar etkinliğin benzerlerine kıyasla daha fazla teknoloji yatırımı fırsatı sunacak. Global teknoloji inovasyonuna bir kanal olacak bu organizasyon ile kurumsal alıcılar, teknolojinin küresel merkez üssünde sismik bir değişim yaratmak için büyük teknoloji anlaşmalarına imza atacak” dedi.

Teknolojide değişimin öncü isimleri

LEAP’te yapay zeka, blockchain ve kripto, robotik, 3D Baskı, IoT, biyoteknoloji ve sağlık teknolojisi, akıllı mobilite ve insansız sistemler, açık kaynak, kuantum, 5G ve bağlantı, materyal bilimi, uzay ve uydular, veri ve fintech konusunda olmak üzere 14 sergi alanı bulunacak. Etkinlikte konferanslar, açılış konuşmaları, görüşmeler ve canlı tartışmalar yapılırken, teknolojiye dair gelişmeler hakkında da bilgiler sunacak.

Yapay zekay, start-up, enerjinin geleceği, FinTech, yaratıcı ekonomi, BioTech, EduTech ve akıllı şehirlerle ilglili konu başlıkları, etkinliğin 'LEAP Keynote Stage', 'LEAP AI Summit', ‘Orbital Talks’ ve 'Startup Pitch Stage'de ele alınacak.