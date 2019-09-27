Teknoloji girişimlerine yeni fırsat

27 Eylül 2019

ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından ilki 2015 yılında yapılan Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı’nın (TTHP) 2019 yılı başvuruları açıldı. Bugüne kadar çok sayıda girişimci fikre erken aşama teknoloji yatırımının kapısını aralayan ve ekosisteminde yer alan girişimcilere 5 yılda toplam 6 milyon Euro yatırım alan ŞEHİR TTO yönetiminde, teknolojinin ticarileştirilmesi amacıyla uygulanan Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı’na başvurular 18 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.

Programı birincilikle tamamlayan ekip dünyaya açılacak

“Türkiye’nin en iyi teknoloji sahiplerini arıyoruz” sloganıyla yola çıkan programa kabul edilen teknoloji girişimlerine eğitim, mentörlük ve danışmanlık imkanları sunulacak. Bu yıl kapsamı genişletilerek Almanya Münih’te faaliyet gösteren Maven Müşavirlik firması işbirliği ile hayata geçirilen program ile ayrıca, birinci olan girişim ekibine Münih’te ofis ve global pazarlara erişim için profesyonel danışmanlık hizmeti de sağlanacak.

Şehir TTO Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı, teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikirleri için iş modeli geliştirip pazarda doğrulayan girişimcilerin yatırım bulmasına hazır hale getirilmesi amacıyla düzenlenen Demo Day etkinliği ile 20 Aralık 2019 tarihinde son bulacak.