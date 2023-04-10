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Teknoloji ihracatı için İngiltere’de fırsat kollayacaklar

İTÜ ARI Teknokent tarafından NBT Digital partnerliği ile yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında, 14 Türk teknoloji firması İngiltere pazarına açılacak. Program, 14 firmaya pazara giriş ve büyüme desteği sunacak.

Haber Merkezi
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İTÜ ARI Teknokent Genel Mü­dürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın verdiği bilgiye göre, 2014 yılın­dan bugüne uyguladıkları hızlandır­ma programlarından şimdiye kadar 213 firmaya fayda sağladı. Programa katılan şirketlerin 118’i ABD’deki, 13 tanesi ise İngiltere’deki süreçlere dahil olarak başarılı şekilde mezun oldu. Bu yıl İngiltere programına ka­tılacak şirketler arasında çevrimiçi hizmet sunan uygulamalardan, top­luluk uygulamalarına, proaktif arıza tespit sistemlerinden enerji verim­liliği çözümüne kadar çeşitli ürün ve hizmet sunan girişimler bulunuyor.

Şimdiye kadar 213 şirkete fayda sağlayan İTÜ ARI Teknokent İnno­gate programı yeni programında 14 firmaya İngiltere pazarına giriş, ye­ni pazarda tutunma ve büyüme oda­ğında destekler sunacak.

İşte 14 teknoloji girişimi

1 Archi’s Academy: Teknolo­ji alanında gerçek iş tecrübesi edindiren yeni nesil online yazılım eğitim ve mentorluk platformu.

2 Fansupport: Dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek plat­formu.

3 Florawise: Binaların ve sana­yi tesislerinin net sıfır hedefle­rine ulaşması için enerji verimliliği sağlayan teknolojiler üretir ve ener­ji verimliliği yatırımları yapar.

4 Kaizen: Dijital ürünler tasar­layıp üreterek markalar, tüke­ticiler, satış noktaları ve iş ortakla­rı arasında, dijital deneyimlerle bir bağlantı kurulmasına yardımcı olu­yor, veriye dayalı bir tasarım kültürü geliştiriyor.

5 Kidolog: Psikoloji, çocuk ge­lişimi, emzirme danışmanlı­ğı gibi 10 farklı kategoride 500'den uzmanla ebeveynlerin ve bireysel danışmanlık almak isteyen danı­şanları online ortamda buluşturan aile teknolojileri firması.

6 Medicasimple: Günde 10 da­kika ayırarak kliniği doğru yö­netmeye yardımcı olan platform.

7 Myth Ai: Yapay zekânın gücüy­le, saniyeler içinde sadece bir­kaç tıklamayla profesyonel desen tasarımları yapmayı kolaylaştıran platform.

8 Peakup: Kurum ve kuruluşla­rın insan kaynakları, IT, pazar­lama gibi fonksiyonel birimlerini daha verimli hale dönüştürecek di­jital iş çözümleri sunan platform.

9 Poilabs: Mekânlarını erişilebi­lir hale getirmek, daha iyi bir de­neyim sunmak, müşteri davranışla­rını anlamak ve müşterilerine doğru anda ulaşarak gelirlerini artırmak isteyen firmalar için kapsayıcı bir iç mekân konum platformu.

10 Sechard: Uzmanlara ih­tiyaç duymadan güvenlik analizi ve bu doğrultudaki gerekli iyileştirmeleri yapabilen tam oto­matik yazılım.

11 Sensemore: Döner ekip­manların beklenmedik arı­zalarını gerçekleşmeden 2-4 ay ön­ce kök nedeni ile birlikte 15'ten fazla arızayı tespit eden uçtan uca maki­ne sağlığı platformu.

12 Tahsilist: İşletmelerin ca­ri alacaklarını zamanında ve sorunsuz tahsil etmesini sağlayan, alacak süreç otomasyonu.

13 Uniqgene: Kullanıcısına genetik profilini keşfetme­sini sağlayıp daha etkili spor & bes­lenme programını oluşturmaya, ki­şiselleştirilmiş raporla potansiyeli en üst seviyeye taşımaya yardımcı olan platform.

14 Witwiser: Yükseköğre­nim kurumları, sertifikas­yon programları ve insan kaynakları profesyonelleri için çevrim içi de­ğerlendirme aracı ve uzaktan dene­tim çözümü sunan platform.