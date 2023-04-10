Teknoloji ihracatı için İngiltere’de fırsat kollayacaklar
İTÜ ARI Teknokent tarafından NBT Digital partnerliği ile yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında, 14 Türk teknoloji firması İngiltere pazarına açılacak. Program, 14 firmaya pazara giriş ve büyüme desteği sunacak.
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın verdiği bilgiye göre, 2014 yılından bugüne uyguladıkları hızlandırma programlarından şimdiye kadar 213 firmaya fayda sağladı. Programa katılan şirketlerin 118’i ABD’deki, 13 tanesi ise İngiltere’deki süreçlere dahil olarak başarılı şekilde mezun oldu. Bu yıl İngiltere programına katılacak şirketler arasında çevrimiçi hizmet sunan uygulamalardan, topluluk uygulamalarına, proaktif arıza tespit sistemlerinden enerji verimliliği çözümüne kadar çeşitli ürün ve hizmet sunan girişimler bulunuyor.
Şimdiye kadar 213 şirkete fayda sağlayan İTÜ ARI Teknokent İnnogate programı yeni programında 14 firmaya İngiltere pazarına giriş, yeni pazarda tutunma ve büyüme odağında destekler sunacak.
İşte 14 teknoloji girişimi
1 Archi’s Academy: Teknoloji alanında gerçek iş tecrübesi edindiren yeni nesil online yazılım eğitim ve mentorluk platformu.
2 Fansupport: Dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu.
3 Florawise: Binaların ve sanayi tesislerinin net sıfır hedeflerine ulaşması için enerji verimliliği sağlayan teknolojiler üretir ve enerji verimliliği yatırımları yapar.
4 Kaizen: Dijital ürünler tasarlayıp üreterek markalar, tüketiciler, satış noktaları ve iş ortakları arasında, dijital deneyimlerle bir bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor, veriye dayalı bir tasarım kültürü geliştiriyor.
5 Kidolog: Psikoloji, çocuk gelişimi, emzirme danışmanlığı gibi 10 farklı kategoride 500'den uzmanla ebeveynlerin ve bireysel danışmanlık almak isteyen danışanları online ortamda buluşturan aile teknolojileri firması.
6 Medicasimple: Günde 10 dakika ayırarak kliniği doğru yönetmeye yardımcı olan platform.
7 Myth Ai: Yapay zekânın gücüyle, saniyeler içinde sadece birkaç tıklamayla profesyonel desen tasarımları yapmayı kolaylaştıran platform.
8 Peakup: Kurum ve kuruluşların insan kaynakları, IT, pazarlama gibi fonksiyonel birimlerini daha verimli hale dönüştürecek dijital iş çözümleri sunan platform.
9 Poilabs: Mekânlarını erişilebilir hale getirmek, daha iyi bir deneyim sunmak, müşteri davranışlarını anlamak ve müşterilerine doğru anda ulaşarak gelirlerini artırmak isteyen firmalar için kapsayıcı bir iç mekân konum platformu.
10 Sechard: Uzmanlara ihtiyaç duymadan güvenlik analizi ve bu doğrultudaki gerekli iyileştirmeleri yapabilen tam otomatik yazılım.
11 Sensemore: Döner ekipmanların beklenmedik arızalarını gerçekleşmeden 2-4 ay önce kök nedeni ile birlikte 15'ten fazla arızayı tespit eden uçtan uca makine sağlığı platformu.
12 Tahsilist: İşletmelerin cari alacaklarını zamanında ve sorunsuz tahsil etmesini sağlayan, alacak süreç otomasyonu.
13 Uniqgene: Kullanıcısına genetik profilini keşfetmesini sağlayıp daha etkili spor & beslenme programını oluşturmaya, kişiselleştirilmiş raporla potansiyeli en üst seviyeye taşımaya yardımcı olan platform.
14 Witwiser: Yükseköğrenim kurumları, sertifikasyon programları ve insan kaynakları profesyonelleri için çevrim içi değerlendirme aracı ve uzaktan denetim çözümü sunan platform.