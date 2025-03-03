Teknoloji tasarlayan gençlere destek
TurkNet; ‘Net Gençlik’ hareketi ile devlet üniversiteleri ve teknoparklarda, unicorn adayı genç girişimcileri destekleyecek. Lise öğrencileriyle de FIRST® Robotics Competition kapsamında bir araya gelecek.
Hamide HANGÜL
TurkNet, ‘Net Gençlik’ hareketi ile altyapının uygun olduğu yüzlerce devlet üniversitesi ve teknoparkta, farklı projelerle geleceğin teknolojilerini tasarlayan gençlerin yanında olurken, lise öğrencileriyle de teknoloji turnuvalarından FIRST® Robotics Competition kapsamında bir araya gelecek. Bu yıl FRC’ye 4. kez destek sağlayan TurkNet, gençlerin hızlı ve kesintisiz fiber internetiyle yanında olacağını duyurdu. İş birliği toplantısında konuşan TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “Gençlerin kurumlardan en büyük beklentisi eğitime destek.
‘Net Gençlik’ hareketi bu değerlerin odağında onlara eşlik etmek üzere ortaya çıktı. Altyapımızın uygun olduğu tüm devlet üniversiteleri, kampüsler ve teknoparklarda, harika işler çıkaran unicorn adayı genç girişimcilerimizin yanındayız. Onların bu yoluculuklarına fiber hızımızla eşlik ediyoruz. Lise çağındaki arkadaşlarımızı da FIRST® Robotics Competition kapsamında destekliyoruz” diye konuştu.
Çelebiler, 2024 yılının ilk 6 ayında en fazla sabit abone kazanan operatör olduklarını belirterek, “1.2 milyonun üzerinde bireysel, 2 bin 500’ün üzerinde kobi ve kurumsal abonemize kaliteli, kesintisiz ve sınırsız-kotasız internet deneyimi sunuyoruz. Yeni yatırımlarımızla bu ekosistem daha da büyüyecek” ifadelerin kullandı.