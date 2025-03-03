Teknoloji tasarlayan gençlere destek

Hamide HANGÜL

TurkNet, ‘Net Gençlik’ hareketi ile altyapının uygun olduğu yüzler­ce devlet üniversitesi ve tek­noparkta, farklı projelerle geleceğin teknolojilerini ta­sarlayan gençlerin yanında olurken, lise öğrencileriyle de teknoloji turnuvalarından FIRST® Robotics Competiti­on kapsamında bir araya gele­cek. Bu yıl FRC’ye 4. kez des­tek sağlayan TurkNet, genç­lerin hızlı ve kesintisiz fiber internetiyle yanında olacağı­nı duyurdu. İş birliği toplan­tısında konuşan TurkNet CE­O’su Cem Çelebiler, “Genç­lerin kurumlardan en büyük beklentisi eğitime destek.

‘Net Gençlik’ hareketi bu de­ğerlerin odağında onlara eş­lik etmek üzere ortaya çık­tı. Altyapımızın uygun oldu­ğu tüm devlet üniversiteleri, kampüsler ve teknoparklar­da, harika işler çıkaran uni­corn adayı genç girişimcile­rimizin yanındayız. Onların bu yoluculuklarına fiber hı­zımızla eşlik ediyoruz. Lise çağındaki arkadaşlarımızı da FIRST® Robotics Competi­tion kapsamında destekliyo­ruz” diye konuştu.

Çelebi­ler, 2024 yılının ilk 6 ayında en fazla sabit abone kazanan operatör olduklarını belir­terek, “1.2 milyonun üzerin­de bireysel, 2 bin 500’ün üze­rinde kobi ve kurumsal abo­nemize kaliteli, kesintisiz ve sınırsız-kotasız internet de­neyimi sunuyoruz. Yeni ya­tırımlarımızla bu ekosistem daha da büyüyecek” ifadele­rin kullandı.