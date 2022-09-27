Teknoloji tutkunları Istanbul Tech Week’te buluşacak

Geleceğin teknolojileri konusunda farkındalık ve bilgi ağı oluşturmak, yeni teknolojilerle ilgilenen farklı sektörlerden profesyonellerin veri, yapay zeka, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle şekillenen yeni dünyayı işlerine entegre etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Istanbul Tech Week, bu yıl 2-3-4 Kasım 2022 tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ilk teknoloji haftası olarak hayata geçirilen etkinlik, bu yıl kapılarını 3. kez açacak.

smartcon tarafından düzenlenen Istanbul Tech Week’in iş ve teknoloji dünyasını bir araya getiren en kapsamlı etkinlik olduğuna dikkat çeken İstanbul Tech Week Yönetim Kurulu Üyesi Başak Tulga Önen, “İstanbul Tech Week, teknoloji ekosisteminin tüm oyuncularını kapsayan bölgesel bir oluşumun hayata geçirilmesini amaçlıyor. Teknoloji odaklı zengin içeriği, yerel ve global konuşmacıları, deneyim etkinlikleriyle dopdolu bir teknoloji haftası sunuyor.” dedi.

Yerel ve global uzmanlar 6 farklı sahnede yer alacak

Istanbul Tech Week’in Türkiye iş ve teknoloji ekosisteminin gelişimi için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başak Tulga Önen, “Bu yıl smartcon, bulut bilişim, fintech, yatırım ve girişimcilik, Web 3.0, sürdürülebilirlik için teknoloji olmak üzere 6 sahnede bir araya geleceğiz. Hafta boyunca katılımcılar, aralarında Aquanow’dan Phil Sham, SIMETRI Research’den Nathan Batchelor, AKQA Group Turkey ve Ogilvy&Grey’den Alemşah Öztürk, Oxford Üniversitesi’nden Jakob Foerster ve Teknosa‘dan Sitare Sezgin gibi ilham verici isimleri dinleme fırsatını bulacaklar. Tüm teknoloji tutkunlarını zengin içeriklerle buluşmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Amaç teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak"

Etkinliğe katılmak isteyenlerin IstanbulTechWeek.com adresinden bilet satın alabileceğini söyleyen İstanbul Tech Week Yönetim Kurulu Üyesi Başak Tulga Önen, “İş ve teknoloji dünyasının kesişen gündeminde hangi konular yer almalı, yarının dünyasında bizi ne gibi fırsatlar bekliyor gibi soruların yanıtlarını almak isteyenleri Istanbul Tech Week’e bekliyoruz.” diye konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.