Teknoloji yönetişimine Türkiye’den küresel katkı

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye’nin ulusal yapay zeka perspetifinin anlatıldığı panelin ana konuşmacısı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada yapay zeka gibi dördüncü sanayi devrimi teknolojileri bir sıçrama tahtası olarak gördüklerini belirterek “Bunun için ilk olarak kamuda gerekli kurumsal kapasiteyi inşa ettik. TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü ve Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı kurduk” dedi.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulusal yapay zeka stratejimizin 6 temel önceliği var. Bunlar; yapay zeka uzmanları yetiştirmek ve istihtamını artırmak, araştırma girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik alytapıya erişim imaknalarını geliştirmek, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek, yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak. Bu önceliklerimiz doğrultusunda 2025 yılı için koyduğumuz hedefler var. Yapay zeka alanında 50.000 kişinin istihdamını sağlayacağız. Yapay zeka konusunda eğitim alan öğrencilerin sayısını 10 kat artıracağız. Toplam AR-GE harcamalarımız içinde yapay zeka odaklı AR-GE harcamalarının payının yüzde 15’e ulaşak. Genç ve dinamik nüfusumuz ülkemiz için bir avantaj. Bu nedenle, yetkinlik gelişimi en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.

“Sanayimizin dijital dönüşümü için küresel ortaklarımızla içinde çalışıyoruz”

Panelde konuşma yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığı ile geliştirilen ulusal yapay zeka yaklaşımı ile uyumlu olarak çalıştıklarını belirtti. Akkol MESS’in gelecek vizyonu ile dünyanın en büyük, en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’i Türkiye’ye kazandırdıklarını ifade etti. Akkol, “sanayide dijital dönüşümün bölgesel lideri olurken yeni teknolojilerin yönetişimine küresel katkı veriyoruz” dedi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol panelde yaptığı konuşmada sanayinin dijital dönüşümüne ve yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamasına destek olmak için dünyanın en büyük, en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Geleceği şekillendirecek olan yapay zeka ekosistemini MEXT’in sunduğu hizmetlerle desteklediklerini anlatan Akkol “Türkiye’nin ulusal yapay zeka perspektifi kamu-özel sektör ortaklığının rafine bir örneğidir” diye konuştu. Akkol yapay zeka alanında ortaya çıkacak yetenek açığının kapatılması amacıyla çalışan becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek “5 yılda 250 bin çalışana dijital dönüşüm eğitimi vereceğiz” dedi.

Teşvik mekanizmaları tasarlanmasında farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz

Akkol global arenada büyük ilgi uyandıran MEXT’i hayata geçirirken karşılaştıkları zorlukları ve edindikleri dersleri iş dünyasından, siyaset ve akademi çevrelerinden seçkin temsilcilerle paylaştı.

Teknoloji yönetişimindeki açıklara işaret eden Akkol, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle kurduğumuz Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi çoklu paydaş anlayışıyla, kamu-özel sektör ve üniversite işbirlikleriyle projeler gerçekleştirmeye başladı. Projelerle yeni teknoloji yönetişim modellerini ve teknoloji yatırımlarını hızlandıracak teşvik mekanizmaları tasarlanmasına katkı verip teknoloji farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknolojinin Davosu ilk kez düzenleniyor

Dünya Ekonomik Forumu tarafından ilk kez düzenlenen Küresel Teknoloji Yönetişimi Zirvesi; yükselen teknolojilerin kamu-özel sektör işbirliği ile sorumlu tasarımı ve kullanımı için küresel bir platform olmayı hedefliyor.

Zirve, Forumun ekosisteminde yer alan ve global teknolojiye yön veren yöneticileri, özel sektör temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Zirveye global teknoloji yönetişiminin geleceğini konuşmak üzere alanında uzman dünyaca ünlü isimler de katıldı. Dördüncü sanayi devrimine yön veren Siemens, Youtube, Hitachi, Salesforce gibi şirketler; 50’den fazla hükümet; Imperial College gibi akademik kurumlar üst düzeyde temsil edildi.

Zirvede dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin etik ve doğru şekilde kullanılması ve altyapılarının geliştirilmesi için görüş alışverişlerinde bulunuldu. Kovid-19 salgınının toplum, iş ve hükümetler üzerindeki teknolojik etkisine odaklanıldı. Zirvede sanayinin dönüşümü, hükümetlerin dönüşümü, küresel teknoloji yönetişimi ve öncü teknolojiler olmak üzere dört ana konu işlendi.

MESS, Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’nin bölgesel merkezi olmasına öncülük ediyor

MESS, 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) platform üyeliğine kabul edilen dünyanın ilk işveren sendikası oldu. MESS, Ocak 2020’de Davos’da imzalanan anlaşma ile Forumla iş birliğini bir üst seviyeye taşıyarak Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan iş birliği ile MESS, sadece 13 ülkenin dahil olduğu bu ağda Türkiye’yi temsil ediyor.

MESS bünyesinde bulunan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nde teknolojinin adaptasyonu ve yönetişimi ile ilgili en ileri çalışmalar yapılıyor. MESS’in dahil olduğu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı ile ekosistemdeki tüm bilgi, teknoloji ve fırsatlar Türkiye’ye de geliyor. Türkiye’yi Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bölgesel merkezi haline getirmeyi amaçlayan Merkez sayesinde Dördüncü Sanayi Devriminin oyun kurucusu niteliğindeki dünya devleri Türkiye’deki seçkin kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geliyor.

Merkezde ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye’ye özel projeler geliştirilmeye başlandı. Bu amaçla ilk olarak Dördüncü Sanayi Devriminin omurgasını oluşturan yapay zeka konusunda çalışmalara odaklanıldı. Halen Endüstriyel Nesnelerin İnternetiyle Sanayide Hızlı Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları için İnsan Odaklı Yapay Zeka başlıklı iki proje devam ediyor.

Merkez, imalat sanayi şirketleri, kamu yönetimi ve uluslararası şirketler için değer üretecek şekilde tasarlandı. Geliştirilen projeler; yeni teknoloji yönetişim modelleri ve teknoloji yatırımlarını hızlandıracak teşvik mekanizmaları tasarlanmasına katkı veriyor, sanayide ve kamudaki teknoloji farkındalığını arttırıyor.

Gerçekleştirilen faaliyetler ile Türkiye’nin etrafındaki bölgelerin Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinden olumlu etkilenmesine katkı sağlamak, bu sayede sanayinin ve üretimin dijitalleşmesinde öncü olmak hedefleniyor.