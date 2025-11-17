Teknopark kazançları yenilikçi girişimlere kaynak oluyor

GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, uygulamanın yalnızca yasal bir yükümlülük değil, ekosistemi besleyen stratejik bir araç olduğunu vurgulayarak, özel sektörün Ar-Ge’den doğan kazançlarını yeniden girişimcilik ekosistemine kazandırarak erken aşama projelere sürdürülebilir finansman sağlamayı hedeflediğini söyledi. Çemberci, “Girişim sermayesi fonlarına ya da kuluçka girişimlerine yönlendirilen kaynaklar, erken aşama girişimlerin büyüme sine katkı sağlıyor. Ayrıca bu yatırımlar zamanla değer kazanabiliyor ve şirketlerin bilançolarına uzun vadeli fayda sunuyor” dedi.

Teknoloji tabanlı sektörlere güçlü destek

Playgate GSYF Başkanı Mustafa Cihat Durmuş ise sistemin özellikle teknoloji tabanlı sektörlerde sermaye akışını hızlandıracağını söyleyerek, “Biz dijital oyun ve oyun teknolojilerini yalnızca bir eğlence alanı değil, dijital dönüşüm ve yaratıcı endüstrilerin merkezinde yer alan bir sektör olarak görüyoruz” diye konuştu. Bu düzenlemenin, oyun girişimlerinin finansmana erişimini kolaylaştırarak genç geliştiricilerin projelerini ticarileştirmesine zemin hazırlayacağını belirten Durmuş, “GSYF’lere yapılan yatırımlar, ülkenin dijital ekonomisine yapılan bir katkıdır. Bu kaynaklar doğru yönlendirildiğinde, yerli dijital oyun stüdyolarının küresel yolculuklarında ciddi bir sermaye kaynağı oluşturur” dedi.

Durmuş, Playgate GSYF’nin bu dönüşümün finansal altyapısını oluşturan öncü fonlardan biri olarak hareket ettiğini belirtti.