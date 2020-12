Teknosa, Preo’yu 35 ülkede vitrine çıkarıyor

Takip Et

Teknosa, 2021’e önemli bir iş gündemiyle giriyor. 5 yıl önce yaratılan Preo markası, Teknosa tarafından dünya vitrinine çıkarılıyor. Kişisel bakımdan, ev aletlerine, teknoloji ürünlerine kadar değişik alanlarda kullanılan Preo, dünyanın en büyük satın alma gruplarından Euronics’in network’üne bağlanacak ve 35 ülkede satışa sunulacak.

2015’te yarattıkları Preo markasının Türkiye’de çok başarılı olduğunu dile getiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2019 yılında 2 milyon adet satılan Preo’nun dünya pazarlarında da iddialı olacağını ifade etti. Gürcan “Önemli bir hacme kavuşan Preo ürün ailesini farklı kanallardan tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics’in 2012'den beri üyesi olan Teknosa, 35 ülkede temsili olan Euronics’in networkü aracılığıyla özel markalı ürün ailemiz Preo’yu dünyanın farklı ülkelerinde vitrine çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

2020 yılını konuşmak, 2021 hedeflerini değerlendirmek için bir araya geldiğimiz Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’dan aldığımız bilgilere göre Preo bünyesindeki ürün çeşitliliği 900’ü buluyor. Ürün gamında akıllı saatten kulaklığa, bluetooth hoparlörden klavyeye, taşınabilir şarj cihazlarından kablolara kadar aksesuarlar, aksiyon kamera ve drone gibi yeni ve ilgi duyulan teknolojiler var. Preo My Game serisinde oyun ekipmanları, klavyeler, mouselar ve kulaklıklar yer alıyor. Preo My Care serisi ile kişisel bakım ürünlerini, Preo My Cook serisi için de Türkiye’deki üreticilerle çalışarak, çay makineleri, elektrikli cezveler, kahve makineleri, tost makineleri ve el blenderları gibi küçük ev aletlerinde ürün alternatifleri sunuluyor.

Dijitalleşmeye erken başlamıştı

Sabancı Holding’in teknoloji perakendesindeki iştiraki Teknosa, içinde bulunduğumuz yıla 2019’un moraliyle girmişti. 2018’e göre toplam pazarın iki katı büyüdüğü 2019’da 4.1 milyar lira ciroya ulaşan Teknosa için 2020’nin ilk iki ayı da bir hayli iyi başladı. Satışlar yüzde 30'ların üstünde artış gösterirken Teknosa pandemiyle birlikte 22 Mart'ta fiziki mağazalarını kapatan sektöründeki ilk şirket oldu.

Çalışan ve müşteri sağlığını önceliklendirerek, Türkiye genelindeki tüm mağazalarını kapatan şirketin bu uygulamasında teknolojik altyapısına da güvendiği bir gerçek. 2018’de bir önceki yıla oranla yatırımlarını iki katına çıkararak, dijital dönüşüme 60 milyon TL yatırım gerçekleştiren şirket, e-perakende faaliyetlerini Türkiye’de en üst düzeyde uygulayan şirketler arasında yer aldı. Fiziki mağazaların yerine kısa sürede dijital uygulamalarla birlikte offline satış kanalları devreye girdi. “İş yapış biçimlerimizi sürekli güncelleyerek dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine uyum sağlıyoruz. Bu çerçevede, 2003'te online perakendenin henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde teknosa.com’u hayata geçirdik” diyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ‘Omnichannel’ stratejimizin çok önemli parçası teknosa.com’un alt yapısını, ürün çeşitliliğini ve hizmetlerini sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimizin yüzde 86’sı önce internete bakıp sonra mağazalara geliyor” diyor.

Online cirosu 4 katına çıktı

Gürcan ”Mağazalarımız kapalıyken de müşterilerimize siparişlerini daha hızlı ulaştırmak için 11 ilde 12 mağazamızı gölge mağazaya (dark store) dönüştürdük. Başarılı operasyonlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle e-ticarette 2020'nin üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde ettik ve ilk 9 aylık online ciromuz geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıktı. Online satışların payı toplam ciro içinde yüzde 19’a ulaştı” dedi.

Mağazalar online gezilebiliyor

Herkesin artan teknoloji ihtiyaçlarıyla bir an önce buluşması için hızlı teslimat ağımızı etap etap yaygınlaştırdık. Şu anda 48 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat gerçekleştiriyoruz.

Dünyada da çok az firmanın kullandığı, Türkiye’de ilk olan ‘video-chat’ uygulamasını canlıya aldık. Video-chat uygulaması ile teknoloji severler, mağazadaki uzman arkadaşlarımıza video üzerinden erişip, mağazaya gitmeden ürünleri deneyimleme ve detaylı bilgi alma imkanına sahip oluyorlar. Yani online mağazamız gezilebiliyor.

CarrefourSA işbirliğiyle 213 noktaya ulaştı

Teknosa, pandemi döneminde grup şirketi CarrefourSA ile işbirliği yaptı. Bülent Gürcan, “68 ile yayılan mağazalarımız ve pandemi sürecinde CarrefourSA marketinin içinde oluşturduğumuz teknoloji köşelerimizle birlikte 213 lokasyonda müşterilerimizle buluşuyoruz. Pandemi nedeniyle evde kaldığımız süre zarfında online alışveriş yapamayanlar veya tercih etmeyenler için alternatif bir erişim kanalı yaratmak üzere CarrefourSA ile güç birliğine gittik. Müşterilerimiz markete temel gıda ihtiyaçları için gittiğinde ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerini de alabilsinler diye İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya’daki 20’nin üzerinde Carrefoursa marketinde teknoloji alanları oluşturduk" açıklamasını yaptı.