Telefon alımında yapay zekâ kriteri

Başak Nur GÖKÇAM

Teknoloji dünyası yapay zekâ ile yeniden şekille­niyor. Geçen yıl ilk defa Galaxy S24 tanıtımıyla Galaxy AI tanıtımını yapan Samsung, mobil yapay zekâ teknoloji­sini Galaxy S25 modeli ile bir üst seviyeye taşıdı. Yeni mode­lin tanıtımında konuşan Sam­sung Electronics Türkiye Mo­bil İş Biriminden Sorumlu Baş­kan Yardımcısı Murat Azdemir, “Yapay zekâ her geçen gün ha­yatımıza daha fazla entegre oluyor. Biz de Samsung olarak bu alana çok ciddi yatırım ya­pıyoruz.

Yıllık yaklaşık 22 mil­yar dolarlık Ar-Ge bütçesinin büyük kısmını sadece donanım kısmına değil, yeni nesil tekno­lojilere en başta da yapay zekâ­ya ayırıyoruz. Diğer yandan Samsung olarak elektrikli araç­lar konusunda da önemli ilerle­meler kaydediyoruz. Elektrik­li araçların hem bataryalarını hem yazılımlarını hem de araç içi ekran ve konsollarını Sam­sung’un alt şirketleriyle teda­rik ediyoruz. Orada da küresel­de ilk sıradayız” dedi.

Teknolojinin sağlık teknolo­jilerinde daha fazla kullanılma­sı için de 50 milyar dolara yakın biyoteknoloji yatırımı olduğu­nun bilgisini veren Murat Az­demir, “Dünyadaki en büyük ilaç firmalarıyla ortaklıkları­mız ve ekosistemimiz var. Ora­sının da çok hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim” diye ekledi.

“Kobaltı yeniden kullanılabilir hale getirdik”

Teknoloji gelişirken, sürdü­rülebilirliği de çalışmaların odağına aldıklarının altını çi­zen Azdemir, “Hammaddenin geri dönüşümünden, kullan­dığımız minerallerin üretim süreçlerine kadar dikkat edi­yoruz. Bunların neredeyse ta­mamına yakınında farklı se­viyelerde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyoruz. Hat­ta geçtiğimiz aylarda Samsung laboratuvarlarında en çok na­dir elementlerde kullanılan ko­baltı dahi geri dönüştürülebi­lir ve tekrar kullanılabilir hale getirdik. Şu anda küresel politi­kalarda en fazla konuşulan ko­nulardan biri yarı iletken tek­nolojisi. Bu anlamda Samsung şu anda dünyanın en büyük ya­rı iletken üreticisi konumunda. Önümüzdeki dönemde tekno­lojik gelişmeler, coğrafi ve po­litik gelişmelere karşı da Sam­sung’un çok iyi pozisyon aldığı­nı söyleyebiliriz” dedi.

Kullanıcı deneyimledikçe tercih etmeye yöneldi

S24 ile başlayan yapay zekâlı cihaz-telefon kategorisinde bir önceki nesle göre satışların 2 kat arttığını söyleyen Azdemir, "Türkiye’de tüm satışlara bak­tığımızda bağlı bulunduğumuz MENA bölgesinde satışların en çok arttığı ülke olduk. Yapay zekâ ilk başta biraz popüler kül­türden ve filmlerden gelen al­gıyla ürkütücü bir şey olarak al­gılansa da insanlar kullandıkça daha pratik olduğunu gördüler. Hatta yapay zekânın özellikle genç kullanıcıların telefon alı­mında 2’nci sıraya yerleştiğini, bazı alt yaş gruplarında ise 1’in­ci sıraya kadar çıktığını gözlem­ledik” ifadelerinde bulundu.

Ekim ayının sonunda Türk­çe dil desteğini küreselde ya­pay zekâda geliştirme takvimi­ne eklettiklerinin de bilgisini veren Azdemir, “Yapay zekâda Türkçe’yi kullanılabilir hale ge­tirdik. Şu anda tüm dünyada 20 dil seçeneği var. Ekim ayından 31 Aralık’a geçen sürede Türkçe dil paketi Samsung’ta 1 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve kullanıldı. Tüm dünyada en hız­lı adaptasyon Türkiye’de oldu”

Haftada 5 milyon arama

İstatistiklere göre en çok kullanılan yapay zekâ özelli­ği ‘Circle to Search’ adlı arama özelliği olduğunu söyleyen Az­demir, “Buna göre son 1 haftada 5 milyon arama yapıldı. Bunun yanı sıra 10-20 yaş arası kulla­nıcılara baktığımızda Photo As­sist adlı çekilen fotoğrafı isteni­len şekilde değiştirme özelliği­nin en çok erkeklerin kullandığı verisine ulaştık. 30’lu yaşlar­daki kullanıcıların ise en faz­la Compuser adlı konuşurken metnin-tablonun hazırlana­bildiği ve gönderiminin yapıl­dığı özelliğin tercih edildiğini gördük. İstatistiklere göre son 1 haftada bu özellik de 230 bin kez kullanıldı. 20-30 yaş gru­bunda ise canlı çeviri özelliği olan Live Translate’in kullanıl­dığını gördük” dedi.

2024 yılında akıllı telefon pazarının yüzde 14, tablet pa­zarının da yüzde 36 oranın­da büyüdüğünü söyleyen Az­demir, “Biz bu tablonun 2025 yılında da aynı seyirde devam edeceğini öngörüyoruz. Fakat yeni dönemde artık akıllı te­lefon pazarında şunu görece­ğiz; birkaç yıl önce 600 doların altında segment tercihi daha çok iken, bugün bin 200 dolar üzerindeki cihazlar daha fazla tercih ediliyor. Bu da bize kul­lanıcıların tercihlerinin hem teknik açıdan daha üstün hem de finansal açıdan daha uzun ömürlü ürün tercih ettiğini gösteriyor. Kullanıcı artık büt­çelerini daha doğru kullanma­ya yöneliyor” yorumunu yaptı.

“Yeni dönemin başlangıcında, güçlü pozisyondayız”

Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, 5G takvimi ve işin ekosistem tarafının gündemde olacağını belirten Azdemir, “5G henüz resmi olarak açıklanmadı fakat biz Samsung olarak hazırız. Ekosistem tarafında sadece telefon değil, tablet, kulaklık, saat, televizyon ve beyaz eşya tarafında da yatırımlarımızı yapmış durumdayız. Yapay zekâ tarafında başarılı olmak için de Ar-Ge, dönüşüm ve yarı iletken üreticiliğine önem veriyoruz. Samsung olarak yeni dönemin başlangıcında güçlü bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Yüzde 20’ye varan geri dönüştürülmüş malzeme

2027’de karbon ayak izini sıfıra indirmeyi, 2030 itibarıyla bütün fabrikalarda tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışmayı hedeflediklerini söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Mesela geçen seneki S24 ve bu yılki S25 serilerimizde yüzde 20’ye varan geri dönüştürülmüş malzeme kullandık. Ve her yıl bu oranı artırıyoruz. Sadece plastik değil, metali de kapsıyor bu. Satışlarımızın yüzde 40’ının gerçekleştiği takas sisteminde de kullanılamayacak ürünleri geri dönüşüme gönderiyoruz, kullanılabilecek olanları temizleyerek yeniden kullanıma sunuyoruz” diye konuştu.

Amerikan ordusunda Samsung kullanılıyor

Gelişen teknoloji ve yapay zekâ ile güvenliğin ayrıca önem arz ettiğini belirten Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Samsung’taki güvenlik silahlı kuvvetlerin istediği düzeyde. Bu nedenle Amerikan ordusunda Samsung cihazlar kullanılıyor. Birçok güvenlik testinde en iyi skorları biz alıyoruz. O nedenle güvenlik bizim sürekli geliştirdiğimiz bir katman. Bu sistem, diğer tüm cihazlarla da entegre bir şekilde çalışıyor” bilgisini verdi.