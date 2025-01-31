Telefon alımında yapay zekâ kriteri
Ar-Ge çalışmalarına yıllık yaklaşık 22 milyar dolarlık bütçe ayıran Samsung, Galaxy S25 modeli ile yapay zekâ (AI) kullanımını bir üst seviyeye taşıdı. S24 ve S25 serilerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını yüzde 20’ye ulaştıran marka, 2025 ve sonrasında da sürdürülebilirlik ve yapay zekâyı çalışmalarının odağına alacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Teknoloji dünyası yapay zekâ ile yeniden şekilleniyor. Geçen yıl ilk defa Galaxy S24 tanıtımıyla Galaxy AI tanıtımını yapan Samsung, mobil yapay zekâ teknolojisini Galaxy S25 modeli ile bir üst seviyeye taşıdı. Yeni modelin tanıtımında konuşan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Yapay zekâ her geçen gün hayatımıza daha fazla entegre oluyor. Biz de Samsung olarak bu alana çok ciddi yatırım yapıyoruz.
Yıllık yaklaşık 22 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesinin büyük kısmını sadece donanım kısmına değil, yeni nesil teknolojilere en başta da yapay zekâya ayırıyoruz. Diğer yandan Samsung olarak elektrikli araçlar konusunda da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Elektrikli araçların hem bataryalarını hem yazılımlarını hem de araç içi ekran ve konsollarını Samsung’un alt şirketleriyle tedarik ediyoruz. Orada da küreselde ilk sıradayız” dedi.
Teknolojinin sağlık teknolojilerinde daha fazla kullanılması için de 50 milyar dolara yakın biyoteknoloji yatırımı olduğunun bilgisini veren Murat Azdemir, “Dünyadaki en büyük ilaç firmalarıyla ortaklıklarımız ve ekosistemimiz var. Orasının da çok hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim” diye ekledi.
“Kobaltı yeniden kullanılabilir hale getirdik”
Teknoloji gelişirken, sürdürülebilirliği de çalışmaların odağına aldıklarının altını çizen Azdemir, “Hammaddenin geri dönüşümünden, kullandığımız minerallerin üretim süreçlerine kadar dikkat ediyoruz. Bunların neredeyse tamamına yakınında farklı seviyelerde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda Samsung laboratuvarlarında en çok nadir elementlerde kullanılan kobaltı dahi geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir hale getirdik. Şu anda küresel politikalarda en fazla konuşulan konulardan biri yarı iletken teknolojisi. Bu anlamda Samsung şu anda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi konumunda. Önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmeler, coğrafi ve politik gelişmelere karşı da Samsung’un çok iyi pozisyon aldığını söyleyebiliriz” dedi.
Kullanıcı deneyimledikçe tercih etmeye yöneldi
S24 ile başlayan yapay zekâlı cihaz-telefon kategorisinde bir önceki nesle göre satışların 2 kat arttığını söyleyen Azdemir, "Türkiye’de tüm satışlara baktığımızda bağlı bulunduğumuz MENA bölgesinde satışların en çok arttığı ülke olduk. Yapay zekâ ilk başta biraz popüler kültürden ve filmlerden gelen algıyla ürkütücü bir şey olarak algılansa da insanlar kullandıkça daha pratik olduğunu gördüler. Hatta yapay zekânın özellikle genç kullanıcıların telefon alımında 2’nci sıraya yerleştiğini, bazı alt yaş gruplarında ise 1’inci sıraya kadar çıktığını gözlemledik” ifadelerinde bulundu.
Ekim ayının sonunda Türkçe dil desteğini küreselde yapay zekâda geliştirme takvimine eklettiklerinin de bilgisini veren Azdemir, “Yapay zekâda Türkçe’yi kullanılabilir hale getirdik. Şu anda tüm dünyada 20 dil seçeneği var. Ekim ayından 31 Aralık’a geçen sürede Türkçe dil paketi Samsung’ta 1 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve kullanıldı. Tüm dünyada en hızlı adaptasyon Türkiye’de oldu”
Haftada 5 milyon arama
İstatistiklere göre en çok kullanılan yapay zekâ özelliği ‘Circle to Search’ adlı arama özelliği olduğunu söyleyen Azdemir, “Buna göre son 1 haftada 5 milyon arama yapıldı. Bunun yanı sıra 10-20 yaş arası kullanıcılara baktığımızda Photo Assist adlı çekilen fotoğrafı istenilen şekilde değiştirme özelliğinin en çok erkeklerin kullandığı verisine ulaştık. 30’lu yaşlardaki kullanıcıların ise en fazla Compuser adlı konuşurken metnin-tablonun hazırlanabildiği ve gönderiminin yapıldığı özelliğin tercih edildiğini gördük. İstatistiklere göre son 1 haftada bu özellik de 230 bin kez kullanıldı. 20-30 yaş grubunda ise canlı çeviri özelliği olan Live Translate’in kullanıldığını gördük” dedi.
2024 yılında akıllı telefon pazarının yüzde 14, tablet pazarının da yüzde 36 oranında büyüdüğünü söyleyen Azdemir, “Biz bu tablonun 2025 yılında da aynı seyirde devam edeceğini öngörüyoruz. Fakat yeni dönemde artık akıllı telefon pazarında şunu göreceğiz; birkaç yıl önce 600 doların altında segment tercihi daha çok iken, bugün bin 200 dolar üzerindeki cihazlar daha fazla tercih ediliyor. Bu da bize kullanıcıların tercihlerinin hem teknik açıdan daha üstün hem de finansal açıdan daha uzun ömürlü ürün tercih ettiğini gösteriyor. Kullanıcı artık bütçelerini daha doğru kullanmaya yöneliyor” yorumunu yaptı.
“Yeni dönemin başlangıcında, güçlü pozisyondayız”
Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, 5G takvimi ve işin ekosistem tarafının gündemde olacağını belirten Azdemir, “5G henüz resmi olarak açıklanmadı fakat biz Samsung olarak hazırız. Ekosistem tarafında sadece telefon değil, tablet, kulaklık, saat, televizyon ve beyaz eşya tarafında da yatırımlarımızı yapmış durumdayız. Yapay zekâ tarafında başarılı olmak için de Ar-Ge, dönüşüm ve yarı iletken üreticiliğine önem veriyoruz. Samsung olarak yeni dönemin başlangıcında güçlü bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.
Yüzde 20’ye varan geri dönüştürülmüş malzeme
2027’de karbon ayak izini sıfıra indirmeyi, 2030 itibarıyla bütün fabrikalarda tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışmayı hedeflediklerini söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Mesela geçen seneki S24 ve bu yılki S25 serilerimizde yüzde 20’ye varan geri dönüştürülmüş malzeme kullandık. Ve her yıl bu oranı artırıyoruz. Sadece plastik değil, metali de kapsıyor bu. Satışlarımızın yüzde 40’ının gerçekleştiği takas sisteminde de kullanılamayacak ürünleri geri dönüşüme gönderiyoruz, kullanılabilecek olanları temizleyerek yeniden kullanıma sunuyoruz” diye konuştu.
Amerikan ordusunda Samsung kullanılıyor
Gelişen teknoloji ve yapay zekâ ile güvenliğin ayrıca önem arz ettiğini belirten Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Samsung’taki güvenlik silahlı kuvvetlerin istediği düzeyde. Bu nedenle Amerikan ordusunda Samsung cihazlar kullanılıyor. Birçok güvenlik testinde en iyi skorları biz alıyoruz. O nedenle güvenlik bizim sürekli geliştirdiğimiz bir katman. Bu sistem, diğer tüm cihazlarla da entegre bir şekilde çalışıyor” bilgisini verdi.