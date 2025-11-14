Telefon ve bilgisayar fiyatlarını uçuracak karar

Samsung Electronics, Kasım ayında belirli DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarını Eylül’e kıyasla yüzde 60’a varan oranlarda artırdı.

DDR5 çipleri, yapay zekâ işleme kapasitesi yüksek sunucuların temel bileşenleri arasında yer alıyor. Küresel veri merkezi yatırımlarındaki patlama, bu ürünlerde ağır bir arz açığı yarattı.

Fiyatlar sunucu üreticilerini zorluyor

Çip dağıtıcısı Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık yeterli ürün alamayacaklarını “kabul etmek zorunda kaldıklarını” söyledi.

Samsung’un 32 GB DDR5 modüllerinin fiyatı Eylül’de 149 dolar iken Kasım’da 239 dolara çıktı.

16 GB DDR5 yüzde 50 artışla 135 dolar, 128 GB DDR5 yüzde 50 artışla bin 194 dolar oldu, 64 GB ve 96 GB DDR5 modüllerine de yüzde 30 zam geldi.

Panik alımları başladı

Bellek çipi darlığı o kadar şiddetli ki bazı müşteriler panikle stok yapmaya başladı.

Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek sıkıntısı nedeniyle diğer çip türlerine dair siparişlerin de ertelendiğini açıkladı.

Xiaomi ise yükselen bellek fiyatlarının akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını duyurdu.

Samsung’un son yıllarda yapay zekâ çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalması, şirketi uzun süre kâr sıçramasından mahrum bırakmıştı. Ancak bu durum, Samsung’un bellek alanında rakiplerine göre daha güçlü fiyatlama gücü kazanmasına neden oluyor.

KB Securities’ten Jeff Kim’e göre Samsung’un pazar gücü SK Hynix ve Micron’un önünde.

TrendForce analisti Ellie Wang, Samsung’un Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 artırabileceğini, bunun da sektör ortalaması olan yüzde 30’un üzerinde olduğunu belirtiyor.