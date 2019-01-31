Telefonda taksit süresi uzatıldı

31 Ocak 2019

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında normalde 6 ay olan taksit süresi Kasım 2018'de, 31 Ocak 2019'a kadar geçerli olmak üzere 12 ay olarak yeniden belirlenmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, normalde bugün yeniden 6 aya düşecek vade sınırının nisan ayı sonuna kadar 12 taksit şeklinde uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" diye konuştu.