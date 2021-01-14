Telegram nedir? İşte Telegram'ın özellikleri

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmesi ve kullanıcılarına yeni sözleşmeyi onaylamak için 8 Şubat 2021 tarihine kadar süre tanımasının ardından kullanıcılar farklı uygulamaları araştırmaya başladı. WhatsApp kullanmak istemeyenlerin ilk tercihlerinden biri ise Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram oldu.

Telegram nedir?

Güvenli bir anlık mesajlaşma servisi olan Telegram, hem mobil hem de masaüstü sistemlerde kullanılabiliyor. 2013 yazından bu yana kullanılan Telegram ile kullanıcılar tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi birbirlerine metin, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve dosya gönderebiliyor.

Bu güne kadar hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle verilerini paylaşmayan Telegram'ın en dikkat çeken özelliği ise gizliliğe önem vermesi.

Telegram'ın özellikleri