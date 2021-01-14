Telegram nedir? İşte Telegram'ın özellikleri
WhatsApp'tan ayrılan kullanıcıların ilk tercihi Telegram oldu. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişikliklere tepkiler sürerken, henüz bu platformdan ayrılmayan kullanıcılar ise Telegram gibi alternatif platformları araştırıyor. Peki Telegram nedir, kullanıcılarına ne gibi özellikler sunuyor. İşte detaylar...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmesi ve kullanıcılarına yeni sözleşmeyi onaylamak için 8 Şubat 2021 tarihine kadar süre tanımasının ardından kullanıcılar farklı uygulamaları araştırmaya başladı. WhatsApp kullanmak istemeyenlerin ilk tercihlerinden biri ise Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram oldu.
Telegram nedir?
Güvenli bir anlık mesajlaşma servisi olan Telegram, hem mobil hem de masaüstü sistemlerde kullanılabiliyor. 2013 yazından bu yana kullanılan Telegram ile kullanıcılar tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi birbirlerine metin, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve dosya gönderebiliyor.
Bu güne kadar hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle verilerini paylaşmayan Telegram'ın en dikkat çeken özelliği ise gizliliğe önem vermesi.
Telegram'ın özellikleri
- Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.
- Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.
- Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.
- Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi
- İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi
- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme
- Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.
- Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.
- Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.[14]
- Bilinmeyen numaraların mesaj atmasını önleyebilme
- Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme
- Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme
- Konum paylaşabilme
- Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.
- Kanallar (botlar), etiketler (stickers)
- Ücretsiz ve reklamsız
- Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir.
- İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.
- Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.
- Proxy desteği
- Sesli arama özelliği
- Görüntülü arama özelliği