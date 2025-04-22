TEMU’ya erişim engeli gündemde

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanlığı’nın, 1 Nisan’da yürürlüğe gi­ren “Uzaktan İletişim Araçla­rı Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği” kapsa­mında, yurtdışı menşeli satı­cı ve platformlara Türkiye’de yerleşik bir temsilci bulun­durma yükümlülüğü getirildi.

Söz konusu yasal zorunluluk­la, hem tüketicinin mağduri­yet yaşamaması, hem halk sağ­lığını tehdit eden ürünlerin pi­yasaya girişinin engellenmesi ve hem de tüketicinin e-tica­ret platformlarından satın al­dığı bir üründe sorun yaşama­sı halinde bir muhatap bulma­sı gerektiği belirtiliyor.

Ancak 1 Nisan’da yayımlanan yasal düzenlemeye karşın, en fazla alışveriş yapılan e-ticaret plat­formlarından Çin merkezli Temu’nun da henüz temsilci­lik açmadığı, Ticaret Bakanlı­ğı’nın da Türkiye’ye ürün satışı yapan, ancak temsilci atama­yanlar ithalatçı e-ticaret plat­formlarına yönelik harekete geçtiği öğrenildi. Bunun üze­rine yönetmelik kapsamında, aralarında Temu’nun da bu­lunduğu platformlara erişimin engellenmesi için çalışmala­rın başladığı belirtildi.

Bu kapsamda yönetmeliğe uymayan satıcılara erişim en­geli uygulanacak. Şikayet, ih­bar ve denetim sonuçlarına göre e-ithalat sürecinde ürün bazlı kontrol de devreye alına­cak. Temsilcilik eksikliği, ürün sorunlarında muhatap bulu­namamasına neden oluyor. Aynı zamanda tanıtım ve ürün içeriklerine yönelik denetim yapılamıyor, gümrüklerde ise sağlık kontrolleri yetersiz ka­lıyor. Bu da kansorejen ve riskli ürünlerin denetimsizce ülkeye girişine yol açıyor.

21 milyon gönderi, 200 bin beyanname

2024’te yurtdışından gelen yaklaşık 21 milyon kargonun her biri için beyanname düzen­lenmesi gerekirken, belgelerin büyük bölümünün eksik oldu­ğu tespit edildi. Gümrüklerde bu gönderiler için günde yak­laşık 200 bin beyanname kont­rolü gerekiyor. Ancak mevcut altyapı ve insan kaynağı bu yo­ğunluğu karşılamıyor. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde sistem yetersiz kalıyor.

En geç 48 saatte karar verilecek

Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı platformlar ve ürün linklerinin kapatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya başvuracak. BTK, erişim engeli talebini Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek. Karar, 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacak. Hakim, erişim kararını en geç 48 saat içinde verecek. Erişimi engellenen satıcılar, 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek.