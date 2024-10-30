Tesla Cybertruck Türkiye’de görücüye çıkıyor

Tesla’nın dünya çapında yankı uyandıran elektrikli aracı Cybertruck, kasım ayında Türkiye'de sergilenecek.

Gazeteci Emre Özpeynirci, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Almak için değil, bakmak için" Türkiye'ye getirilecek olan Cybertruck, 6-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Vadistanbul AVM’de, 12-14 Kasım tarihlerinde ise Ankara Armada AVM’de otomobil meraklılarıyla buluşacağını duyurdu.

Fütüristik tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken Cybertruck, Türk tüketiciler için henüz satışa sunulmasa da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Cybertruck, köşeli ve dayanıklı yapısıyla geleneksel pick-up araçlarından ayrışıyor ve Tesla’nın öncü teknolojilerini barındırıyor.

Özellikle büyük şehirlerdeki otomobil meraklılarının aracı yakından görme şansı bulacağı bu etkinlik, Tesla'nın Türkiye pazarındaki ilgi düzeyini de ölçme fırsatı sunacak.