Tesla’nın haftalık kaybı 85 milyar dolar

ABD’li elektirikli araç üreticisi Tesla’nın hisseleri, Mart 2020'de pandeminin başlamasından bu yana en kötü haftasını yaşadı. Yatırımcıların elektrikli otomobil üreticisinin beklentileri hakkındaki şüphelerinin bir yansıması olarak piyasa değerinde 85 milyar dolar kaybetti.

Tesla’nın değeri 400 milyar doların altına indi

Tesla hisseleri cuma günü son iki yılın en düşük seviyesinden kapanarak piyasa değerini 400 milyar doların altına indirdi. Şirket hisseleri de haftalık kayıp yüzde 18'e çıktı.

Otomotiv devi Tesla’nın piyasa değeri yılbaşında 1,2 trilyon dolardı. S&P Global Market Intelligence'a göre 800 milyar dolardan fazla değer kaybı, S&P 500 endeksindeki en küçük 80'den fazla şirketin toplam piyasa değerine eşit. Otomobil üreticisinin piyasa değeri bu hafta, içten yanmalı otomobillere yakıt sağlayan ExxonMobil'in piyasa değerinin altına indi.

Tesla'nın hisseleri üzerindeki aşağı yönlü baskı, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasını finanse etmek için yaptığı yoğun satışlar ve otomobil satışlarının görünümüne ilişkin artan endişeler nedeniyle son aylarda yoğunlaştı.