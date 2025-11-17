TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu: “Rüyanıza kâğıt değil tablet girerse dönüşmüşsünüzdür”
Bir dakikada ortalama 175 yeni site açılması, hızlı dijitalleşen ve teknolojinin hemen her alanda etkinleştiği dünyanın büyüme hızını ortaya koyuyor. TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, bu dönüşümün temelinde insanın kültürel değişiminin yattığını belirterek, “Gece rüyanızda artık kalem kâğıt değil, tablet görüyorsanız dönüşmüşsünüz demektir” dedi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu bir yazılım mühendisi olan Barış Sarıalioğlu, önce Sabancı Üniversitesi ve MIT ortak programında MBA, İsviçre’de yönetim bilimleri alanında doktora yaptı. Kariyerinin ilk dönemini dünyanın dev teknoloji şirketlerinde geçiren Sarıalioğlu’nun Almanya’daki Infineon’da başlayan yolculuğu, Boeing’de sivil ve askeri projelerde, ardından Münih ve Atina’da telekomünikasyon alanındaki dönüşüm projelerinde devam etti. Yıllarca küresel şirketlerde görev alan Sarıalioğlu, “Batıyı yeterince tanıdım” diyerek Türkiye’ye dönmeye karar verdiğinde Yapı Kredi Bankası’nın dijital dönüşüm projesinde yer aldı. Şimdi ise yaklaşık 1500 kişilik bir IT organizasyonunun modernizasyonunu yöneten Sarıalioğlu, bu dönemi “kurumların nasıl dönüştüğünü en yakından gördüğüm dönemdi” diye anlattı.
“Masanın öbür tarafına geçtim”
Kariyerinin ilk 10 yılını uluslararası şirketlerde geçiren Sarıalioğlu, sonraki 10 yılda danışmanlık ve girişimcilik yönünü öne çıkardı. Farklı teknoloji firmalarında ortaklıklar ve yatırım süreçlerinde yer aldıktan sonra 2018 yılında kendi yolunu çizdi. “Üç ortaklı bir yapıda küçük ortaktım. Ufak olayım ama kendim olayım dedim” diyen Sarıalioğlu, “Bu kararın sonucunda TesterYou doğdu. Firmanın mottosu ise hayatın felsefesini özetler nitelikte: “Life is a test, every human is a tester. (Hayat bir testtir, her insan bir testçidir)” Bugün 50’den fazla çalışanımızla, Türkiye ve yurt dışında 400’e yakın kuruma hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu. Barış Sarıalioğlu’nun hedefi, teknolojiyle insan arasındaki mesafeyi kısaltmak. Çünkü onun deyimiyle “dijital dönüşüm, teknolojiyi değil, insanı dönüştürmekle başlıyor.”
Dijital dönüşümün temelinde insan var
TesterYou’nun djital dönüşüm, çevik dönüşüm, kullanıcı deneyimi tasarımı (UX Design) ve yazılım testleri gibi faaliyetler yürüttüğünü anlatan Sarıalioğlu’na göre bunların kesişim noktasında tek bir unsur var: insan. Sarıalioğlu, şöyle devam etti: “Dijital dönüşüm aslında insanın dönüşmesidir. Teknoloji zaten bizden önde gidiyor. Ama önemli olan bizim zihinsel olarak buna adapte olmamız. Plak, CD veya dekont peşinde koşmak yerine artık dijital düşünmemiz gerekiyor. Dijital dönüşümü üç aşamada tanımlayabiliriz; önce sayısallaşma (analog verinin dijitale dönüşmesi), ardından dijitalleşme (bu verinin iş modellerine dönüşmesi) ve son olarak dijital dönüşüm (insanın kültürel olarak değişmesi). Gece rüyanızda artık kalem kâğıt değil, tablet görüyorsanız dönüşmüşsünüz demektir.”
Veriye dayalı karar dönemi
TesterYou’nun danışmanlık verdiği kurumlar arasında Aselsan, Havelsan, Roketsan, Arçelik, Vestel, Sahibinden. com, N11 ve TÜBİTAK gibi devler bulunuyor. Bu şirketlerde yürütülen projeler, karar alma süreçlerini “hissiyattan veriye” dönüştürmeyi hedefliyor. “Firmaların daha hızlı ve doğru karar almasını sağlıyoruz. En önemli unsur veriye dayalı karar verme. Artık ‘hislerle’ değil, ‘data driven’ bir anlayışla hareket etmek gerekiyor” diyen Sarıalioğlu, dönüşümün bir diğer boyutunun da otomasyon olduğunu kaydetti.
Bir şirketin dijital dönüşümünün maliyeti nedir?
Bir firmanın dijital dönüşüm bütçesi 100 bin TL ile - 1 milyon TL arasında değişebileceğini aktaran Sarıalioğlu, “Günün sonunda dijital dönüşüm doğru ve katma değer yaratacak bir alan. 30 bin lira da yatırarak bir firma before after'a baktığında kendinin çok daha müspet bir yerde olduğunu görebilir. O yüzden buraya insanlar şu kadar maliyeti var diye bakmamalılar. Yaptığınız 50 bin liralık bir yatırım, gözünüze takılmayan belki aşırı derecede alışkanlığınız olan öyle bir manuel sürecinizi o kadar ucuz bir maliyetle otomatize edebilir ki bu da size belki yılda size 3 milyon TL gelir getirebilir. Büyük hedefler göz korkutur. O büyük hedefe küçük adımla gidilmesini öneriyorum. Firmalar büyük düşünüp adımı küçük atmalı…
“KOBİ’lerin dönüşmesi ülkenin geleceği”
Türkiye’de dijital dönüşümün en çok kurumsal yapılarda karşılık bulduğunu belirten Sarıalioğlu, KOBİ’lerin bu alanda geride kaldığını söylüyor: “Kimi KOBİ’ler doğuştan dijital ama Anadolu’ya doğru baktığınızda dijitalleşme oranı düşüyor. Bazıları farkında değil, bazıları ne yapacağını bilmiyor. Ülkeyi kalkındıracak olan KOBİ’lerin dijitalleşmesi şart. Artık hiçbir sektörün dijital dönüşümden kaçışı yok. Tarımdan savunmaya, bankacılıktan üretime kadar herkesin dönüşmesi gerekiyor.”
Dakikada 175 yeni web sitesi açılıyor
Sarıalioğlu, günlük dijital ekosistem verilene dair şu bilgileri paylaştı. “Günlük ortalama 376,4 milyar e-posta gönderiliyor. Her gün 252 bin yeni web sitesi açılıyor, yani dakikada yaklaşık 175 site. Google’da 8,5 – 13,6 milyar arama yapılıyor; bu da dakikada 6,3 milyondan fazla arama anlamına geliyor. ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet botlarına olan ilgi de hızla artıyor. Kullanıcılar bu tür platformlara günde 2,5 milyardan fazla prompt (soru veya komut) gönderiyor.”
Karar almada iyileşme oranı yüzde 50
TesterYou bugüne kadar 80’in üzerinde dijital ve çevik dönüşüm projesi yürüttü. Bu projelerde kurumların süreç verimliliği, karar alma hızı, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildi. Barış Sarıalioğlu’nun konuya dair değerlendirmesi şu şekilde: “Bugüne kadar yapılmış olan 80’in üzerindeki dijital ve çevik dönüşüm projesinde; verimlilik konusunda %30, hızlı karar alma konusunda %50, müşteri memnuniyeti konusunda %20, çalışan memnuniyeti konusunda ise %30’a varan oranlarda iyileşme gerçekleşti.”
Küresel dijitalleşme ve yapay zekâ verileri
* Küresel “AI in Mobility” (yapay zekânın mobilite çözümlerinde kullanımı) pazarının yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) yaklaşık %21,8.
* 2024 yılında mobilite teknolojileri ve servislerine yapılan yatırım yaklaşık 54 milyar dolar seviyesine ulaştı.
* Global ölçekte şirketlerin yaklaşık %78’i, 2024 yılı itibarıyla yapay zekâ çözümlerini aktif olarak kullanıyor.
* Mikromobilite (e-scooter, küçük paylaşım araçları vb.) üzerine yapılan araştırmalar, kullanıcıların AI destekli çözümlere güvenlik ve güven algısı bakımından daha olumlu yaklaştığını gösteriyor.
Pandemiye rağmen büyüyen bir yapı
Manuel, katma değersiz işleri dijitalleştirdiklerini, insanları rutin işlerden kurtarıp stratejik düşünmeye yönlendirdiklerini ifade eden Sarıalioğlu, şunları söyledi: “2018’de kurulan TesterYou, pandemi döneminde bile büyümeye devam etti. Biz know-how üretiyoruz. Amacımız hızlı büyümek değil, çözüm üretmek. Küçük ama etkili bir ekip olmak istedik. Bizim felsefemiz ‘ az olan fazladır.”