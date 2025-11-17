TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu: “Rüyanıza kâğıt değil tablet girerse dönüşmüşsünüzdür”

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

ODTÜ Elektrik-Elektro­nik Mühendisliği me­zunu bir yazılım mü­hendisi olan Barış Sarıalioğlu, önce Sabancı Üniversitesi ve MIT ortak programında MBA, İsviçre’de yönetim bilimleri alanında doktora yaptı. Kari­yerinin ilk dönemini dünyanın dev teknoloji şirketlerinde ge­çiren Sarıalioğlu’nun Alman­ya’daki Infineon’da başla­yan yolculuğu, Bo­eing’de sivil ve askeri pro­jelerde, ar­dından Münih ve Atina’da te­lekomünikasyon alanındaki dönüşüm projele­rinde devam etti. Yıllarca kü­resel şirketlerde görev alan Sarıalioğlu, “Batıyı yeterince tanıdım” diyerek Türkiye’ye dönmeye karar verdiğinde Ya­pı Kredi Bankası’nın dijital dönüşüm projesinde yer aldı. Şimdi ise yaklaşık 1500 kişilik bir IT organizasyonunun mo­dernizasyonunu yöneten Sa­rıalioğlu, bu dönemi “kurum­ların nasıl dönüştüğünü en ya­kından gördüğüm dönemdi” diye anlattı.

“Masanın öbür tarafına geçtim”

Kariyerinin ilk 10 yılını uluslararası şirketlerde geçi­ren Sarıalioğlu, sonraki 10 yıl­da danışmanlık ve girişimci­lik yönünü öne çıkardı. Farklı teknoloji firmalarında ortak­lıklar ve yatırım süreçlerinde yer aldıktan sonra 2018 yılında kendi yolunu çizdi. “Üç ortak­lı bir yapıda küçük ortaktım. Ufak olayım ama kendim ola­yım dedim” diyen Sarıalioğlu, “Bu kararın sonucunda Tester­You doğdu. Firmanın mottosu ise hayatın felsefesini özetler nitelikte: “Life is a test, every human is a tester. (Hayat bir testtir, her insan bir testçidir)” Bugün 50’den fazla çalışanı­mızla, Türkiye ve yurt dışında 400’e yakın kuruma hizmet ve­riyoruz” şeklinde konuştu. Ba­rış Sarıalioğlu’nun hedefi, tek­nolojiyle insan arasındaki me­safeyi kısaltmak. Çünkü onun deyimiyle “dijital dönüşüm, teknolojiyi değil, insanı dönüş­türmekle başlıyor.”

Dijital dönüşümün temelinde insan var

TesterYou’nun djital dönü­şüm, çevik dönüşüm, kullanı­cı deneyimi tasarımı (UX De­sign) ve yazılım testleri gibi fa­aliyetler yürüttüğünü anlatan Sarıalioğlu’na göre bunların kesişim noktasında tek bir un­sur var: insan. Sarıalioğlu, şöy­le devam etti: “Dijital dönüşüm aslında insanın dönüşmesidir. Teknoloji zaten bizden önde gidiyor. Ama önemli olan bizim zihinsel olarak buna adapte ol­mamız. Plak, CD veya dekont peşinde koşmak yerine artık dijital düşünmemiz gerekiyor. Dijital dönüşümü üç aşamada tanımlayabiliriz; önce sayısal­laşma (analog verinin dijitale dönüşmesi), ardından dijital­leşme (bu verinin iş modelle­rine dönüşmesi) ve son olarak dijital dönüşüm (insanın kül­türel olarak değişmesi). Gece rüyanızda artık kalem kâğıt de­ğil, tablet görüyorsanız dönüş­müşsünüz demektir.”

Veriye dayalı karar dönemi

TesterYou’nun danışman­lık verdiği kurumlar arasında Aselsan, Havelsan, Roketsan, Arçelik, Vestel, Sahibinden. com, N11 ve TÜBİTAK gibi devler bulunuyor. Bu şirketler­de yürütülen projeler, karar al­ma süreçlerini “hissiyattan ve­riye” dönüştürmeyi hedefliyor. “Firmaların daha hızlı ve doğru karar almasını sağlıyoruz. En önemli unsur veriye dayalı ka­rar verme. Artık ‘hislerle’ değil, ‘data driven’ bir anlayışla ha­reket etmek gerekiyor” diyen Sarıalioğlu, dönüşümün bir di­ğer boyutunun da otomasyon olduğunu kaydetti.

Bir şirketin dijital dönüşümünün maliyeti nedir?

Bir firmanın dijital dönüşüm bütçesi 100 bin TL ile - 1 milyon TL arasında değişebileceğini aktaran Sarıalioğlu, “Günün sonunda dijital dönüşüm doğru ve katma değer yaratacak bir alan. 30 bin lira da yatırarak bir firma before after'a baktığında kendinin çok daha müspet bir yerde olduğunu görebilir. O yüzden buraya insanlar şu kadar maliyeti var diye bakmamalılar. Yaptığınız 50 bin liralık bir yatırım, gözünüze takılmayan belki aşırı derecede alışkanlığınız olan öyle bir manuel sürecinizi o kadar ucuz bir maliyetle otomatize edebilir ki bu da size belki yılda size 3 milyon TL gelir getirebilir. Büyük hedefler göz korkutur. O büyük hedefe küçük adımla gidilmesini öneriyorum. Firmalar büyük düşünüp adımı küçük atmalı…

“KOBİ’lerin dönüşmesi ülkenin geleceği”

Türkiye’de dijital dönüşümün en çok kurumsal yapılarda karşılık bulduğunu belirten Sarıalioğlu, KOBİ’lerin bu alanda geride kaldığını söylüyor: “Kimi KOBİ’ler doğuştan dijital ama Anadolu’ya doğru baktığınızda dijitalleşme oranı düşüyor. Bazıları farkında değil, bazıları ne yapacağını bilmiyor. Ülkeyi kalkındıracak olan KOBİ’lerin dijitalleşmesi şart. Artık hiçbir sektörün dijital dönüşümden kaçışı yok. Tarımdan savunmaya, bankacılıktan üretime kadar herkesin dönüşmesi gerekiyor.”

Dakikada 175 yeni web sitesi açılıyor

Sarıalioğlu, günlük dijital ekosistem verilene dair şu bilgileri paylaştı. “Günlük ortalama 376,4 milyar e-posta gönderiliyor. Her gün 252 bin yeni web sitesi açılıyor, yani dakikada yaklaşık 175 site. Google’da 8,5 – 13,6 milyar arama yapılıyor; bu da dakikada 6,3 milyondan fazla arama anlamına geliyor. ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet botlarına olan ilgi de hızla artıyor. Kullanıcılar bu tür platformlara günde 2,5 milyardan fazla prompt (soru veya komut) gönderiyor.”

Karar almada iyileşme oranı yüzde 50

TesterYou bugüne kadar 80’in üzerinde dijital ve çevik dönüşüm projesi yürüttü. Bu projelerde kurumların süreç verimliliği, karar alma hızı, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildi. Barış Sarıalioğlu’nun konuya dair değerlendirmesi şu şekilde: “Bugüne kadar yapılmış olan 80’in üzerindeki dijital ve çevik dönüşüm projesinde; verimlilik konusunda %30, hızlı karar alma konusunda %50, müşteri memnuniyeti konusunda %20, çalışan memnuniyeti konusunda ise %30’a varan oranlarda iyileşme gerçekleşti.”

Küresel dijitalleşme ve yapay zekâ verileri

* Küresel “AI in Mobility” (yapay zekânın mobilite çözümlerinde kullanımı) pazarının yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) yaklaşık %21,8.

* 2024 yılında mobilite teknolojileri ve servislerine yapılan yatırım yaklaşık 54 milyar dolar seviyesine ulaştı.

* Global ölçekte şirketlerin yaklaşık %78’i, 2024 yılı itibarıyla yapay zekâ çözümlerini aktif olarak kullanıyor.

* Mikromobilite (e-scooter, küçük paylaşım araçları vb.) üzerine yapılan araştırmalar, kullanıcıların AI destekli çözümlere güvenlik ve güven algısı bakımından daha olumlu yaklaştığını gösteriyor.

Pandemiye rağmen büyüyen bir yapı

Manuel, katma değersiz işleri dijitalleştirdiklerini, insanları rutin işlerden kurtarıp stratejik düşünmeye yönlendirdiklerini ifade eden Sarıalioğlu, şunları söyledi: “2018’de kurulan TesterYou, pandemi döneminde bile büyümeye devam etti. Biz know-how üretiyoruz. Amacımız hızlı büyümek değil, çözüm üretmek. Küçük ama etkili bir ekip olmak istedik. Bizim felsefemiz ‘ az olan fazladır.”