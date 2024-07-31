Tezmaksan Robot’un ‘Metal Yakalı’ çalışan sayısı 300 adedi aştı

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, endüst­riyel makine ve ekipman tedarikçilerinden Tezmaksan Grup'un bir parçası olan Tez­maksan Robot’u endüstriyel ro­botik sistemlerin tasarımı, üre­timi ve entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirke­ti olarak tanımladı.

Şirket olarak otomotiv, elektronik, metal işle­me ve plastik dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere otomasyon çözümleri sağlamaya odaklan­dıklarını kaydeden Hakan Ay­doğdu, ürün yelpazelerinde fark­lı uygulamalara ve endüstrilere göre uyarlanmış endüstriyel ro­botik sistemler yer aldığını be­lirtti.

Hakan Aydoğdu, “Tezmak­san bilgi birikimi ile geliştirilen çözümlerimiz, küçük atölyeler­den büyük sanayi kuruluşlarına, otomotivden havacılığa, sağlık­tan lojistik ve depolamaya ka­dar her sektöre hitap edebilecek kapasiteye sahip. Ancak robot­lu otomasyon sistemlerine daha aşina olan, verimlilik ve kalite göstergelerinin çok daha ön planda tutulduğu metal sanayii ve onun da özelinde otomotiv şu aşamada müşterilerimizin ağır­lığını oluşturuyor” dedi.

Karanlık fabrika konseptine uyumlu metal yakalı çalışanlar

Tezmaksan olarak lojistik ve malzeme taşıma işlemlerinin yo­ğun olduğu sektörlere yönelik olarak CubeBOX-AMR sistemi­ni geliştirdiklerini sözlerine ek­leyen Hakan Aydoğdu, ‘Karanlık fabrika’ konseptine uyumlu şe­kilde ‘metal yakalı çalışan’ an­layışıyla tasarlanan yeni Cube­BOX-AMR robot sisteminin, işletmelerin ihtiyaçları doğrultu­sunda birçok avantaj sağlayacağı­nı iddia etti.

Bu avantajlar arasın­da otomatik malzeme taşıma ve stok yönetimi gibi kritik süreçleri optimize ederek işletmelerin ve­rimliliğini artırmak bulunduğu­nu söyleyen Hakan Aydoğdu, ay­rıca insansız çalışma kapasitesi sayesinde CubeBOX-AMR robot sisteminin 7/24 kesintisiz üre­tim ve lojistik hizmeti sunduğu­nu kaydetti. Aydoğdu, “Bu yeni­likçi çözüm, işletmelerin rekabet gücünü geliştirerek operasyonel maliyetlerini düşürüyor ve genel verimliliklerini de artırıyor” ifa­desini kullandı.

Sanayinin tüm aktörlerinin içinde yer aldığı bir kalkınma modelini desteklediklerinin al­tını çizen Hakan Aydoğdu, “Sek­törümüzün ulaştığı konuma göz atacak olursak otomotiv sektö­ründe ve ağırlıklı olarak kaynak proseslerinde kullanılan robot­lar önceki yıllarda çok ağırlıktay­dı diyebiliriz. Ancak son üç yılda­ki gelişim ve özellikle Tezmaksan Robot’un CubeBOX çözümü gibi benzer teknolojilerle, otomotiv ve metal işleme sektöründe ro­botlu makine besleme hücreleri­ne çok ciddi bir talep artışı yaşan­dı. Bu trend 2024 yılında da bü­yüyerek devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz”

Tezmaksan Robot adına yapı­lan yatırımlar hakkında da bilgi veren Hakan Aydoğdu, “Sivas’ta açtığımız yeni fabrikamız, şirke­timizin üretim kapasitesini artır­manın yanı sıra bölge ekonomisi­ne de istihdam ile birlikte önem­li katkılar sağlayacak” dedi.

Yeni fabrikanın modern üretim tek­nikleri ve ileri teknoloji makine­ler ile donatmış olduğunu sözle­rine ekleyen Aydoğdu, bu saye­de yüksek kalite standartlarında üretim yapılabileceğini vurgu­ladı. Yıllık olarak tek vardiya dü­zeninde 300 adet CubeBOX üre­timinin planlandığını ifade eden Aydoğdu, “Globalde ise gelen or­tak girişim taleplerini karşılık­lı olarak değerlendiriyoruz. Yanı sıra dört kıtada 38 ülkede bayi­liklerimiz mevcut. Bu seneki he­defimizi dört ülke daha katmak olarak belirlemiştik.

Bu doğrul­tuda ilerliyoruz” diyerek şirket hedeflerini paylaştı. Robotlu oto­masyon sistemi olan CubeBOX’ı hem yurt içi hem de yurt dışın­daki müşterilerinin kullanımına sunduklarını sözlerine ekleyen Hakan Aydoğdu, “2020’den bu yana Türkiye’de 300’ün üzerin­de 7/24 faaliyet gösteren ‘metal yakalı’ çalışan sayısına ulaştık. Yurt dışında da 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anki mev­cut üretimimizin de yüzde 65’ini ihraç ediyoruz” dedi.

Sektör temsilcilerinin eğitime ağırlık vermesi gerekiyor

“Gerek kendi sektörümüz gerekse diğer sektörlerin şu an karşılaştığı en büyük sorunların başında nitelik­li eleman konusu geliyor” diyen Ha­kan Aydoğdu, sanayinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru belir­leyerek gençleri, sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönlendi­recek adımlar atılmasının şart oldu­ğunu söyledi.

Bu konuda 2015 so­nunda faaliyete geçen Tezmaksan Akademi aracılığıyla meslek liseleri ve üniversitelerle iş birliği yürüt­tüklerini belirten Hakan Aydoğdu, “Bu sayede kendimizin ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının gelişimini destekliyoruz. Mavi yakalı istihdam ihtiyacına ise robotlu hüc­reler ile çözüm sunuyoruz. Gelecek­te sanayide nitelikli teknik eleman sorunuyla daha acı bir şekilde yüz­leşmeden önce sektör temsilcile­ri olarak bu alana daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.