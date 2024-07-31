Tezmaksan Robot’un ‘Metal Yakalı’ çalışan sayısı 300 adedi aştı
Endüstriyel robot sistemlerine olan talebin giderek arttığını ve bu eğilimin 2024 yılında da sürdüğünü ifade eden Hakan Aydoğdu, 2020’den bu yana Türkiye’de 300’ün üzerinde farklı sektörlerde aralıksız faaliyet gösteren ‘metal yakalı’ çalışan sayısına ulaştıklarını söyledi.
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, endüstriyel makine ve ekipman tedarikçilerinden Tezmaksan Grup'un bir parçası olan Tezmaksan Robot’u endüstriyel robotik sistemlerin tasarımı, üretimi ve entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak tanımladı.
Şirket olarak otomotiv, elektronik, metal işleme ve plastik dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere otomasyon çözümleri sağlamaya odaklandıklarını kaydeden Hakan Aydoğdu, ürün yelpazelerinde farklı uygulamalara ve endüstrilere göre uyarlanmış endüstriyel robotik sistemler yer aldığını belirtti.
Hakan Aydoğdu, “Tezmaksan bilgi birikimi ile geliştirilen çözümlerimiz, küçük atölyelerden büyük sanayi kuruluşlarına, otomotivden havacılığa, sağlıktan lojistik ve depolamaya kadar her sektöre hitap edebilecek kapasiteye sahip. Ancak robotlu otomasyon sistemlerine daha aşina olan, verimlilik ve kalite göstergelerinin çok daha ön planda tutulduğu metal sanayii ve onun da özelinde otomotiv şu aşamada müşterilerimizin ağırlığını oluşturuyor” dedi.
Karanlık fabrika konseptine uyumlu metal yakalı çalışanlar
Tezmaksan olarak lojistik ve malzeme taşıma işlemlerinin yoğun olduğu sektörlere yönelik olarak CubeBOX-AMR sistemini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Hakan Aydoğdu, ‘Karanlık fabrika’ konseptine uyumlu şekilde ‘metal yakalı çalışan’ anlayışıyla tasarlanan yeni CubeBOX-AMR robot sisteminin, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda birçok avantaj sağlayacağını iddia etti.
Bu avantajlar arasında otomatik malzeme taşıma ve stok yönetimi gibi kritik süreçleri optimize ederek işletmelerin verimliliğini artırmak bulunduğunu söyleyen Hakan Aydoğdu, ayrıca insansız çalışma kapasitesi sayesinde CubeBOX-AMR robot sisteminin 7/24 kesintisiz üretim ve lojistik hizmeti sunduğunu kaydetti. Aydoğdu, “Bu yenilikçi çözüm, işletmelerin rekabet gücünü geliştirerek operasyonel maliyetlerini düşürüyor ve genel verimliliklerini de artırıyor” ifadesini kullandı.
Sanayinin tüm aktörlerinin içinde yer aldığı bir kalkınma modelini desteklediklerinin altını çizen Hakan Aydoğdu, “Sektörümüzün ulaştığı konuma göz atacak olursak otomotiv sektöründe ve ağırlıklı olarak kaynak proseslerinde kullanılan robotlar önceki yıllarda çok ağırlıktaydı diyebiliriz. Ancak son üç yıldaki gelişim ve özellikle Tezmaksan Robot’un CubeBOX çözümü gibi benzer teknolojilerle, otomotiv ve metal işleme sektöründe robotlu makine besleme hücrelerine çok ciddi bir talep artışı yaşandı. Bu trend 2024 yılında da büyüyerek devam ediyor” şeklinde konuştu.
“Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz”
Tezmaksan Robot adına yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Hakan Aydoğdu, “Sivas’ta açtığımız yeni fabrikamız, şirketimizin üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra bölge ekonomisine de istihdam ile birlikte önemli katkılar sağlayacak” dedi.
Yeni fabrikanın modern üretim teknikleri ve ileri teknoloji makineler ile donatmış olduğunu sözlerine ekleyen Aydoğdu, bu sayede yüksek kalite standartlarında üretim yapılabileceğini vurguladı. Yıllık olarak tek vardiya düzeninde 300 adet CubeBOX üretiminin planlandığını ifade eden Aydoğdu, “Globalde ise gelen ortak girişim taleplerini karşılıklı olarak değerlendiriyoruz. Yanı sıra dört kıtada 38 ülkede bayiliklerimiz mevcut. Bu seneki hedefimizi dört ülke daha katmak olarak belirlemiştik.
Bu doğrultuda ilerliyoruz” diyerek şirket hedeflerini paylaştı. Robotlu otomasyon sistemi olan CubeBOX’ı hem yurt içi hem de yurt dışındaki müşterilerinin kullanımına sunduklarını sözlerine ekleyen Hakan Aydoğdu, “2020’den bu yana Türkiye’de 300’ün üzerinde 7/24 faaliyet gösteren ‘metal yakalı’ çalışan sayısına ulaştık. Yurt dışında da 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anki mevcut üretimimizin de yüzde 65’ini ihraç ediyoruz” dedi.
Sektör temsilcilerinin eğitime ağırlık vermesi gerekiyor
“Gerek kendi sektörümüz gerekse diğer sektörlerin şu an karşılaştığı en büyük sorunların başında nitelikli eleman konusu geliyor” diyen Hakan Aydoğdu, sanayinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru belirleyerek gençleri, sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönlendirecek adımlar atılmasının şart olduğunu söyledi.
Bu konuda 2015 sonunda faaliyete geçen Tezmaksan Akademi aracılığıyla meslek liseleri ve üniversitelerle iş birliği yürüttüklerini belirten Hakan Aydoğdu, “Bu sayede kendimizin ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının gelişimini destekliyoruz. Mavi yakalı istihdam ihtiyacına ise robotlu hücreler ile çözüm sunuyoruz. Gelecekte sanayide nitelikli teknik eleman sorunuyla daha acı bir şekilde yüzleşmeden önce sektör temsilcileri olarak bu alana daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.