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  3. Tezmaksan Robot’un ‘Metal Yakalı’ çalışan sayısı 300 adedi aştı
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Tezmaksan Robot’un ‘Metal Yakalı’ çalışan sayısı 300 adedi aştı

Endüstriyel robot sistemlerine olan talebin giderek arttığını ve bu eğilimin 2024 yılında da sürdüğünü ifade eden Hakan Aydoğdu, 2020’den bu yana Türkiye’de 300’ün üzerinde farklı sektörlerde aralıksız faaliyet gösteren ‘metal yakalı’ çalışan sayısına ulaştıklarını söyledi.

Dünya Gazetesi
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Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, endüst­riyel makine ve ekipman tedarikçilerinden Tezmaksan Grup'un bir parçası olan Tez­maksan Robot’u endüstriyel ro­botik sistemlerin tasarımı, üre­timi ve entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirke­ti olarak tanımladı.

Şirket olarak otomotiv, elektronik, metal işle­me ve plastik dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere otomasyon çözümleri sağlamaya odaklan­dıklarını kaydeden Hakan Ay­doğdu, ürün yelpazelerinde fark­lı uygulamalara ve endüstrilere göre uyarlanmış endüstriyel ro­botik sistemler yer aldığını be­lirtti.

Hakan Aydoğdu, “Tezmak­san bilgi birikimi ile geliştirilen çözümlerimiz, küçük atölyeler­den büyük sanayi kuruluşlarına, otomotivden havacılığa, sağlık­tan lojistik ve depolamaya ka­dar her sektöre hitap edebilecek kapasiteye sahip. Ancak robot­lu otomasyon sistemlerine daha aşina olan, verimlilik ve kalite göstergelerinin çok daha ön planda tutulduğu metal sanayii ve onun da özelinde otomotiv şu aşamada müşterilerimizin ağır­lığını oluşturuyor” dedi.

Karanlık fabrika konseptine uyumlu metal yakalı çalışanlar

Tezmaksan olarak lojistik ve malzeme taşıma işlemlerinin yo­ğun olduğu sektörlere yönelik olarak CubeBOX-AMR sistemi­ni geliştirdiklerini sözlerine ek­leyen Hakan Aydoğdu, ‘Karanlık fabrika’ konseptine uyumlu şe­kilde ‘metal yakalı çalışan’ an­layışıyla tasarlanan yeni Cube­BOX-AMR robot sisteminin, işletmelerin ihtiyaçları doğrultu­sunda birçok avantaj sağlayacağı­nı iddia etti.

Bu avantajlar arasın­da otomatik malzeme taşıma ve stok yönetimi gibi kritik süreçleri optimize ederek işletmelerin ve­rimliliğini artırmak bulunduğu­nu söyleyen Hakan Aydoğdu, ay­rıca insansız çalışma kapasitesi sayesinde CubeBOX-AMR robot sisteminin 7/24 kesintisiz üre­tim ve lojistik hizmeti sunduğu­nu kaydetti. Aydoğdu, “Bu yeni­likçi çözüm, işletmelerin rekabet gücünü geliştirerek operasyonel maliyetlerini düşürüyor ve genel verimliliklerini de artırıyor” ifa­desini kullandı.

Sanayinin tüm aktörlerinin içinde yer aldığı bir kalkınma modelini desteklediklerinin al­tını çizen Hakan Aydoğdu, “Sek­törümüzün ulaştığı konuma göz atacak olursak otomotiv sektö­ründe ve ağırlıklı olarak kaynak proseslerinde kullanılan robot­lar önceki yıllarda çok ağırlıktay­dı diyebiliriz. Ancak son üç yılda­ki gelişim ve özellikle Tezmaksan Robot’un CubeBOX çözümü gibi benzer teknolojilerle, otomotiv ve metal işleme sektöründe ro­botlu makine besleme hücreleri­ne çok ciddi bir talep artışı yaşan­dı. Bu trend 2024 yılında da bü­yüyerek devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz”

Tezmaksan Robot adına yapı­lan yatırımlar hakkında da bilgi veren Hakan Aydoğdu, “Sivas’ta açtığımız yeni fabrikamız, şirke­timizin üretim kapasitesini artır­manın yanı sıra bölge ekonomisi­ne de istihdam ile birlikte önem­li katkılar sağlayacak” dedi.

Yeni fabrikanın modern üretim tek­nikleri ve ileri teknoloji makine­ler ile donatmış olduğunu sözle­rine ekleyen Aydoğdu, bu saye­de yüksek kalite standartlarında üretim yapılabileceğini vurgu­ladı. Yıllık olarak tek vardiya dü­zeninde 300 adet CubeBOX üre­timinin planlandığını ifade eden Aydoğdu, “Globalde ise gelen or­tak girişim taleplerini karşılık­lı olarak değerlendiriyoruz. Yanı sıra dört kıtada 38 ülkede bayi­liklerimiz mevcut. Bu seneki he­defimizi dört ülke daha katmak olarak belirlemiştik.

Bu doğrul­tuda ilerliyoruz” diyerek şirket hedeflerini paylaştı. Robotlu oto­masyon sistemi olan CubeBOX’ı hem yurt içi hem de yurt dışın­daki müşterilerinin kullanımına sunduklarını sözlerine ekleyen Hakan Aydoğdu, “2020’den bu yana Türkiye’de 300’ün üzerin­de 7/24 faaliyet gösteren ‘metal yakalı’ çalışan sayısına ulaştık. Yurt dışında da 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anki mev­cut üretimimizin de yüzde 65’ini ihraç ediyoruz” dedi.

Sektör temsilcilerinin eğitime ağırlık vermesi gerekiyor

“Gerek kendi sektörümüz gerekse diğer sektörlerin şu an karşılaştığı en büyük sorunların başında nitelik­li eleman konusu geliyor” diyen Ha­kan Aydoğdu, sanayinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru belir­leyerek gençleri, sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönlendi­recek adımlar atılmasının şart oldu­ğunu söyledi.

Bu konuda 2015 so­nunda faaliyete geçen Tezmaksan Akademi aracılığıyla meslek liseleri ve üniversitelerle iş birliği yürüt­tüklerini belirten Hakan Aydoğdu, “Bu sayede kendimizin ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının gelişimini destekliyoruz. Mavi yakalı istihdam ihtiyacına ise robotlu hüc­reler ile çözüm sunuyoruz. Gelecek­te sanayide nitelikli teknik eleman sorunuyla daha acı bir şekilde yüz­leşmeden önce sektör temsilcile­ri olarak bu alana daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.