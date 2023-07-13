Threads, 1 milyar kullanıcıdan sonra ilanlı olacak

Emre ERGÜL

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk ile en zengin 10’uncu kişisi Mark Zuckerberg, kafes dövüşü yapmak için karşılıklı restler çekerken; iki teknoloji patronu arasındaki savaş çoktan başladı.

Zuckerberg’in, Musk’un 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’a karşı çıkardığı sosyal medya platformu Threads 1 hafta içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. 2006’da kurulan Twitter’ın mevcut kullanıcı sayısı 354 milyon. Peki ilanda yakalayabilecek mi? Zuckerberg; Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın sahibi.

Şirketin sosyal medyalarını şu an 3 milyar kişi faal olarak kullanıyor. İngiliz BBC Televizyonu’na göre, Meta geçen yıl reklamverenlere tam 117 milyar dolar fatura kesti! İşte bu noktada herkesin dilinde aynı soru var: “Threads’te ilan olacak mı?” Zuckerberg bu soruya “Şimdilik hayır” diyerek yanıtladı ve çalışanlarına attığı şu mesajla “1 milyar kullanıcı”ya işaret etti: “Yaklaşımımız diğer tüm ürünlerimizle aynı olacak: Önce ürünün iyi çalışmasını sağlayın.

Sonra onu 1 milyar kişiye net bir yoldan getirip getiremeyeceğimize bakın ve ancak o zaman para kazanmayı bu noktada düşünün.” Keybanc Capital Markets’tan analist Justin Patterson’a göre, Threads reklamlarının Meta’nın toplam gelirine katkısı yüzde 1 ile yüzde 5 arasında olacak.

Bu da yaklaşık 6 milyar dolar gibi bir rakam ediyor. Toplam gelir düşüldüğünde bu çok büyük bir rakam değil. Ancak Twitter’in 2021’de (Musk tarafından satın alınmasından önce) 4.5 milyar dolarlık ilan geliri elde ettiği düşünüldüğünde ise büyük bir rakam! Bu noktada Zuckerberg de Musk da dikkatli olmalı. Çünkü AJL Danışmanlık’ın CEO’su Lou Paskalis’in de dediği gibi “reklamverenler, içeriğin üzerinde anlaşmaya varılan hüküm ve koşullara göre tutarlı bir şekilde denetlenen temiz ve iyi bir sosyal medya ortamı istiyor.”

“Twitter çalışanları bileThreads kullanıyor”

Amerikan haber sitesi Daily Beast, Twitter-Threads kavgasında ilginç bir habere imza attı. DB muhabirleri, LinkedIn hesaplarından 131 Twitter çalışana ulaşıp, Threads’te hesapları olup olmadığını inceledi. 31’inin, neredeyse 4’te birinin, Threads’te hesap açtıkları tespit edildi. Bir tanesi “Kovulacağım ama Threads daha iyi” diye yazarken, bir diğer çalışan da Threads’te şu mesajı yayınladı: “Kayıt akışı gerçekten güzeldi.”