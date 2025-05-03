Tİcaret Bakanlığı harekete geçti: 4 telefon modeli ve bir hoparlör için toplatma kararı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4 farklı cep telefonu modeli ile bir kablosuz hoparlörün Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aykırı olduğuna karar verdi. Ürünler hakkında toplatılma kararı alındı.

Söz konusu karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na da bildirildi.

Hangi ürünler toplatılacak?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 4 cep telefonu ve 1 kablosuz hoparlörün Telefonların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine aykırı olduğu tespit edildi. Teknolojik ürünlerin insan sağlığına ve elektromanyetik uyumluluğa dair teknik gereklilikleri karşılamadığı belirlendi.

BTK’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı bildirime göre, toplatılacak teknolojik ürünlerin listesi şöyle:

- Reeder S19 Max Pro S Zoom

- Dıjitsu DCT 90

- Hiking X11

- Hiking X9

- Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör cihazı

Neden yönetmenliğe aykırı bulundu?

Söz konusu ürünlerin toplatılma nedenleri şöyle sıralandı:

- İnsanların, evcil hayvanların ve mülkiyetin güvenliği açısından gerekli emniyet gereklerini sağlamaması,

- Elektromanyetik uyumluluk seviyeleri yetersiz,

- Radyo spektrumunu verimli kullanmaması,

- Ortak şarj cihazları ve aksesuarlarla uyumsuz,

- Türkiye ve AB ülkelerinde kabul gören arayüzlerle bağlantı kuramaması.

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı, çevre ve tüketici hakları açısından asgari güvenlik şartlarını taşıyıp taşımadığını düzenli olarak denetliyor.

Kullanıcılar ne yapacak?

Toplatma kararı çıkarılan ürünü alan vatandaşların, ürünü iade edip paralarını geri alma veya başka bir ürünle değiştirme hakkı bulunuyor.