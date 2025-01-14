TikTok: Musk'a olası satış haberleri tamamen kurgu

Firmanın yorumları, Bloomberg'in Çinli yetkililerin, ABD Yüksek Mahkemesi'nin uygulamaya yönelik bir yasağı onaylaması halinde Amerika'daki işlerinin dünyanın en zengin kişisine satılmasını görebilecek bir seçeneği değerlendirdiği yönündeki bir haberine yanıt olarak geldi.

Yüksek Mahkeme yargıçları, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini satması ya da ülkede yasakla karşılaşması için 19 Ocak'a kadar süre tanıyan bir yasa hakkında karar verecek. TikTok defalarca ABD'deki faaliyetlerini satmayacağını söyledi.

Bir TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada "Saf kurgu üzerine yorum yapmamız beklenemez" dedi.