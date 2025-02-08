TikTok’tan ABD yasaklarına karşı APK çözümü

ABD’de TikTok’a yönelik baskılar sürerken, platform Çinli sahibi ByteDance’in devredilmemesi halinde yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya. Google ve Apple, bu nedenle uygulamayı mağazalarından kaldırırken, TikTok alternatif bir yöntem sunarak Android kullanıcılarının APK dosyaları üzerinden erişimini sürdürebileceğini açıkladı.

Trump’tan erteleme kararı

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ve ByteDance’in TikTok’u satmasını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasa, göreve geldikten bir gün sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından 75 gün ertelendi. Trump, TikTok’un geleceğiyle ilgili çeşitli isimlerle görüştüğünü ve nihai kararını yakında açıklayacağını belirtti.

"TikTok verileri çalıyor" tartışmaları

ABD’li yetkililer, ByteDance’in TikTok’u elinde tutmaya devam etmesi halinde Amerikalı kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından kötüye kullanılabileceği konusunda endişeli. Ancak TikTok, kullanıcı verilerinin Oracle tarafından işletilen ABD merkezli bulut sunucularında saklandığını ve içerik denetim kararlarının ABD’de alındığını savunuyor.

Kongre tarafından büyük çoğunlukla kabul edilen ve dönemin Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yasa, ifade özgürlüğü savunucularının tepkisini çekmeye devam ediyor. Pek çok uzman, TikTok’un yasaklanmasının sadece teknoloji ve veri güvenliği değil, aynı zamanda ifade özgürlüğü açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.