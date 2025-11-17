Tim Cook’un koltuğuna oturması beklenen isim belli oldu

Apple, CEO Tim Cook’un önümüzdeki yıl görevi bırakmasına hazırlık amacıyla halef planlamasını yoğunlaştırdı. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı geçiş sürecinde artık son aşamaya gelindiği belirtiliyor.

Donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus, Cook’un yerine gelmesi en olası isim olarak öne çıkıyor. Ancak henüz kesin bir karar verilmiş değil.

Kaynaklar, Cook’un olası ayrılığının Apple’ın mevcut ticari performansıyla bağlantılı olmadığını vurguluyor. Şirket, yıl sonu iPhone satışlarının rekor kırmasını bekliyor ve hisse fiyatı tüm zamanların zirvesine yakın seyrediyor.

350 milyar dolardan 4 trilyon dolara çıktı

Apple’ın yeni CEO’yu Ocak sonunda açıklanacak finansal sonuçlardan önce duyurmayacağı, fakat yılın erken döneminde açıklamanın mümkün olduğu belirtiliyor. Bu zamanlama, yeni yönetim ekibinin haziran ayındaki WWDC ve eylül ayındaki iPhone lansmanı öncesi uyum sağlamasına imkân tanıyacak.

Tim Cook, Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’un 2011’deki ölümünden sonra görevi devralmıştı. Cook’un liderliğinde şirketin değeri 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara çıktı.

“Bir süre daha buradayım”

Bu yıl üst yönetimde büyük değişiklikler yaşandı: CFO Luca Maestri geri çekildi, COO Jeff Williams ise temmuzda istifa etti. Bu nedenle Ternus’un atanması durumunda Apple’ın yeniden donanım kökenli bir CEO tarafından yönetilmesi dikkat çekecek.

Tim Cook daha önce yaptığı açıklamalarda görevini bir Apple içi yöneticiye bırakmak istediğini söylemişti. 65 yaşındaki Cook, şirketten ayrılmayı düşünse de Apple’ın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek “Bir süre daha buradayım” demişti.