TOBi, bir ayda 2,3 milyonun üzerinde sohbet gerçekleştirdi

02 Mayıs 2020

Vodafone, koronavirüs döneminde de müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Vodafone'un geliştirdiği ve doğal konuşmayı anlayarak dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.

TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor.

Kendisinin yapamadığı işlemler olursa müşteriyi canlı danışmana yönlendirerek talebin en hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Kullanıcıları ile arasındaki bağı güçlendirmek için kendisini geliştirmeye devam eden TOBi, "merhaba", "nasılsın", "yaşın kaç", "nerelisin", "seni seviyorum", "benimle evlenir misin", "sen robot musun", "insan mısın" gibi sorulara da cevap verebilir hale geldi.

"Koronavirüs salgını, dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, koronavirüs salgınının dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Hem iş hem de günlük hayatların evden yürütüldüğü bu dönemde dijital platformların kullanımının da arttığını aktaran Ergun, bu dönemde kendilerinin de müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarının ötesine geçerek onlar için en iyi dijital deneyimi sunmaya odaklandıklarını kaydetti.

Geçen yıl hizmete sundukları TOBi'nin yapay zekaya dayalı bir kişisel asistan olduğunu hatırlatan Ergun, şunları kaydetti:

"TOBi'nin en büyük özelliği, kullanıcılarını çok iyi anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. TOBi'yi bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yöntemi olarak konumluyoruz. Öyle bir asistan düşünün ki, aynı anda milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve onlara aynı anda hizmet verebiliyor. Bu anlamda, kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda yanında olmak ve onlara destek olmak, TOBi'nin var oluş sebebi diyebiliriz.

TOBi, koronavirüs döneminde aylık 1 milyon tekil kullanıcıyı geçti ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de müşterilerimizin yanındayız. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."