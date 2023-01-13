TP-Link Tapo C210 ile güvendesiniz

2K kalitede görüntü elde eden Tapo C210 kamera, her ayrıntıyı kristal netliğinde kaydedebiliyor. Yatay ve dikey hareket yeteneğine sahip olan kamera, yatayda 360 derece, dikeyde ise 114 derece dönebiliyor. Böylece her hareketi yakalamak mümkün oluyor. Tapo C210, üzerinde bulunan mikrofon ve hoparlör ile evde değilken de evin içini, evdeki aile üyelerini (çocuklar, evcil hayvanlar, bakıma muhtaç kişiler) kontrol etmeyi ve gerektiğinde iletişime geçmeyi mümkün kılıyor.

WiFi’a bağlı çalışan Tapo C210’u bir uzman gerekmeden herkes rahatlıkla evinde kurup kullanmaya başlayabiliyor. Android ve iOS destekli Tapo uygulaması üzerinden kameranın kurulumu çok kısa sürede, kolayca yapılıyor. Yine bu uygulamadan her türlü ayar, seçenek belirleniyor ve anlık görüntüler izlenebiliyor.

Bir hareket algıladığında kamera kullanıcılara bildirim göndererek uyarıyor. Ayrıca istenmeyen misafir ışık ve ses efektleriyle ürkütülebiliyor. C210 kamera 1,019 TL (KDV dahil) fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.