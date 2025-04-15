Trump cephesinden Avrupa’ya sert mesaj: Starlink’ten korkuyorsanız, Çin’i bekleyin!

Donald Trump’ın eski döneminden üst düzey bir yetkili olan Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, Avrupa’ya teknoloji politikalarında net bir yön belirlemesi gerektiği çağrısında bulundu. Carr, Financial Times’a verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin ABD merkezli iletişim teknolojileri ile Çin’in kontrolündeki çözümler arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi.

Brendan Carr, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu internet hizmetinin Avrupa’da bazı ülkeler ve şirketler tarafından temkinli yaklaşıldığı bir dönemde açıklamalarda bulundu. Carr, Avrupa’nın güvenlik şüpheleriyle Starlink’e mesafeli durmasının "uzun vadeli tehdit olan Çin Komünist Partisi’nin yükselişine" odaklanmasını engellediğini savundu.

“ÇKP’nin versiyonunu bekleyin, asıl o zaman endişelenirsiniz”

Carr, "Starlink konusunda endişeliyseniz, Çin Komünist Partisi’nin versiyonunu bekleyin, o zaman gerçekten endişeleneceksiniz" ifadelerini kullandı. FCC Başkanı, siyasetin teknolojiye yön vermesini "talihsiz" bulduğunu belirtti.

Carr’ın bu açıklamaları, Avrupa’da bazı telekom devlerinin Starlink teknolojisine yönelik henüz net bir karar vermemesi sonrası geldi. Birleşik Krallık’taki BT ve Virgin Media O2, Starlink’i mobil ya da geniş bant altyapılarında denemesine rağmen, henüz şirketle tam bir anlaşma yapmadı.

Biden yönetimine eleştiri

Trump döneminde yıldızı parlayan Carr, Musk’ın Twitter’ı (şimdiki adıyla X) satın almasından bu yana Elon Musk’ın şirketlerinin "düzenleyici tacize uğradığını" savunmuştu. Carr ayrıca, Biden yönetiminin Starlink’e kırsal geniş bant altyapısı için devlet sübvansiyonu vermemesini ayrımcılık olarak nitelendirmişti.

“Avrupa sıkışmış durumda”

Carr, açıklamalarının sonunda Avrupa'nın Washington ve Pekin arasında sıkıştığını ve yapay zeka ile uydu teknolojilerinde, Çin’e bağlı ülkeler ile diğer ülkeler arasında büyük bir uçurum oluştuğunu da ifade etti.