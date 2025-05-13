Trump yönetimi, Biden’ın teknoloji yayılım kısıtlamasını iptal edecek

Beyaz Saray’ın yapay zeka ve kripto para alanındaki yetkilisi David Sacks, ABD’nin ulusal güvenlik risklerini yönetmek için yapay zeka çiplerinin ve teknolojisinin küresel yayılımını tamamen engellemesine gerek olmadığını belirtti. Sacks, Suudi Arabistan gibi güvenilir müttefiklere ihracat konusunda daha esnek bir yaklaşımın sinyallerini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez ülkeleri turunun ilk durağında gerçekleştirilen Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda konuşan Sacks, Trump yönetiminin, Biden döneminde getirilen ve Amerikan teknolojisinin küresel yayılımını kısıtlayan 'Biden Difüzyon Kuralı'nı iptal edeceğini açıkladı.

"Müttefikler için bir risk söz konusu değil"

Sacks, grafik işlem birimlerine (GPU) atıfta bulunarak, "Suudi Arabistan gibi bir dost için (yayılma) hiç de riskli değil ama bence genel olarak GPU'ların saptırılması konusunda büyük bir yanlış anlaşılma var" ifadelerini kullandı.

Yayılım kuralının temel amacının gelişmiş yarı iletkenlerin 'endişe verici ülkeler' olarak tanımlanan bölgelere gitmesini önlemek olduğunu belirten Sacks, "Bu yayılım kuralının asıl nedeni, gelişmiş yarı iletkenlerimizin endişe verici ülkeler olarak bilinen ülkelere gitmesini istememe politikamızdır. Hedefi hiçbir zaman dost ülkeler, müttefikler veya stratejik ortaklar olmadı" dedi.