Trump yönetiminde 'kripto konseyi'ne liderlik edecek isim belli oldu!

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar ve kripto para sektörüne yönelik politikalara liderlik etmek üzere Bo Hines’ı başkanlık kripto konseyinin icra direktörü olarak atadı. Atamayı sosyal medya platformu Truth Social’dan duyuran Trump, bu hamlenin Amerika’nın dijital varlıklar alanındaki liderliğini güçlendireceğini ifade etti.

Trump paylaşımında, "Yeni görevinde Bo, dijital varlıklar alanında inovasyonu ve büyümeyi teşvik etmek için David Sacks ile birlikte çalışacak. Hedefimiz, sektör liderlerinin başarılı olmaları için gerekli kaynaklara erişimini sağlamak ve dijital varlıklar için gelişim dostu bir ortam yaratmak" dedi.

Trump’ın kriptoya yönelik stratejisi

Trump, başkanlık kampanyası sürecinde dijital varlıklar konusundaki kararlı duruşunu defalarca dile getirmiş ve sektörün Amerika’nın teknolojik ilerlemesinde kilit rol oynayacağını vurgulamıştı. Bo Hines’ın atanması, bu duruşun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Kuzey Carolina’nın 13. Bölgesi’ni temsil etmek için Kongre yarışına katılan Hines, 2022 seçimlerinde Demokrat aday Wiley Nickel’e karşı kaybetmişti. Ancak Trump, Hines’ın potansiyeline olan güvenini dile getirerek bu kritik görev için onu seçti.

David Sacks ile iş birliği

Hines, Trump yönetiminin kripto ve yapay zeka politikalarını koordine etmekten sorumlu olan David Sacks ile yakın iş birliği içinde çalışacak. Hines’ın görevi, dijital varlıklar sektöründe yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve Amerika’nın bu alandaki liderliğini pekiştirecek politikalar geliştirmek olacak.

Trump yönetimi, kripto ve blockchain teknolojilerinin ekonomik büyümeyi destekleme potansiyeline vurgu yaparken, bu sektöre yönelik düzenlemelerin de yatırımcıları koruyacak ve inovasyonu teşvik edecek şekilde yapılmasını hedefliyor.

Hines’ın icra direktörlüğüne atanması, kripto dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, ABD’nin dijital varlık politikalarının gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.