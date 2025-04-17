Trump’ın 'Stargate' projesi büyüyor: OpenAI ve SoftBank’tan İngiltere’ye dev yatırım sinyali

OpenAI ve SoftBank’ın öncülük ettiği, 500 milyar dolar bütçeli ABD merkezli dev yapay zekâ altyapı projesi Stargate, uluslararası genişleme planları kapsamında İngiltere’ye potansiyel bir yatırım olasılığı olarak bakıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer hükümetinin enerji erişimini kolaylaştırma ve yapay zekâ sektörünü destekleme yönünde attığı adımlar, ülkeyi Stargate için cazip bir yatırım noktası haline getirdi. Özellikle hızla büyüyen yapay zekâ endüstrisine yönelik girişimlerin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Proje, ilk olarak bu yılın başında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından “Amerika’ya güven beyanı” olarak lanse edilmişti. İlk etapta yalnızca ABD’de konumlandırılacak olan girişimin ilk büyük adımı, Teksas eyaletindeki Abilene şehrinde bir veri merkezi inşasıyla atılıyor. Ayrıca, ABD genelinde 16 farklı eyaletin daha değerlendirildiği kaydedildi.

Projeye yakın bir kaynak, “Şu an odak noktası tamamen Amerikan altyapısı. İlk olarak kendi topraklarımızda ‘kürekleri yere indireceğiz’. Ancak uzun vadede başarı sağlanırsa uluslararası yatırımlar kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yanı sıra Almanya ve Fransa da yatırım yapılması düşünülen potansiyel ülkeler arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer kaynak ise, “Hesaplamanın olduğu yere gitmek istiyoruz” diyerek, uluslararası büyüme stratejisinin veri işlem gücü ve altyapı erişimi gibi temel kriterlere bağlı olduğunu vurguladı.

Stargate projesi, yapay zekâ devriminde altyapı gücünü artırmayı hedefliyor ve bu doğrultuda yalnızca ilk aşamada 100 milyar dolarlık bir fonla başlamış durumda. Bu rakamın dört yıl içinde 500 milyar dolara ulaşması planlanıyor.