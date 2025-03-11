TSK’nın askeri faaliyetleri kapsam dışına çıkarıldı

Nagihan KALSIN

Önergeyle TSK’nın sade­ce istihbari faaliyetleri değil, tüm çalışmaları Siber Gü­venlik Yasası’nın kapsamı dı­şına çıkarıldı.

Bilgi talep edilemeyecek

Başlangıçta, teklifin 2. maddesi, TSK, Emniyet, Jan­darma ve Sahil Güvenlik’in istihbari faaliyetlerini yasa kapsamı dışında bırakıyor­du. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise tümüyle Siber Gü­venlik Yasası’nın kapsamı dı­şına alınmıştı. Ancak, Genel Kurul’daki görüşmeler sıra­sında, muhalefetten gelen itirazlar sonucunda AK Par­ti milletvekilleri Siber Gü­venlik Kanun Teklifi hakkın­da yeni bir önerge hazırladı. Yeni önergeyle TSK’nın sa­dece istihbari faaliyetleri de­ğil, tüm çalışmaları yasa kap­samı dışına alındı. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetleri veya çalışmaları sebebiyle herhangi bir biri­minden Siber Güvenlik Yasa­sı kapsamında bilgi talep edi­lemeyecek.

Uzmanlara göre, eğer öner­gede TSK’nın sadece istihba­ri faaliyetleri kapsam dışına alınıp geri kalan tüm çalışma­ları yasaya dahil edilseydi or­taya çıkabilecek riskler şun­lar olurdu: “TSK’nın harekat ve savunma kabiliyeti zedele­nebilirdi. Ortaya çıkabilecek bürokratik engeller etkili kar­şılık vermesini zorlaştırabi­lirdi. TSK’nın kritik altyapı­ları ve askeri sistemleri, sivil denetim altında daha kırılgan hale gelebilirdi.

Siber caydı­rıcılık zayıflayabilir, düşman unsurlar TSK’nın operasyo­nel esnekliğinin azaldığını görerek saldırılarını artıra­bilirdi. Siber istihbarat hari­ci askeri faaliyetler de yasal düzenlemelere tabi tutulur­sa, bu durum hızlı karar alma ve kriz yönetimi süreçlerini yavaşlatabilirdi. TSK’nın si­ber faaliyetleri yasanın kap­samına dahil edilseydi, aske­ri siber operasyonlar için si­vil kurumlarla koordinasyon zorunluluğu doğabilir, bu da yetki karmaşasına neden ola­bilirdi.”

Yasada neler yer alıyor?

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Kişisel veriler ve ticari sırlar, söz konusu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1.500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.