TSK’nın askeri faaliyetleri kapsam dışına çıkarıldı
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Siber Güvenlik Kanun Teklifi’nin 13 maddesi kabul edildi. Geriye kalan 8 madde ile ilgili müzakereler devam ediyor. Muhalefetin itirazları sonucunca özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Siber Güvenlik Yasası kapsamındaki durumu üzerinde önemli bir değişikliğe gidildi.
Nagihan KALSIN
Önergeyle TSK’nın sadece istihbari faaliyetleri değil, tüm çalışmaları Siber Güvenlik Yasası’nın kapsamı dışına çıkarıldı.
Bilgi talep edilemeyecek
Başlangıçta, teklifin 2. maddesi, TSK, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik’in istihbari faaliyetlerini yasa kapsamı dışında bırakıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise tümüyle Siber Güvenlik Yasası’nın kapsamı dışına alınmıştı. Ancak, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında, muhalefetten gelen itirazlar sonucunda AK Parti milletvekilleri Siber Güvenlik Kanun Teklifi hakkında yeni bir önerge hazırladı. Yeni önergeyle TSK’nın sadece istihbari faaliyetleri değil, tüm çalışmaları yasa kapsamı dışına alındı. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetleri veya çalışmaları sebebiyle herhangi bir biriminden Siber Güvenlik Yasası kapsamında bilgi talep edilemeyecek.
Uzmanlara göre, eğer önergede TSK’nın sadece istihbari faaliyetleri kapsam dışına alınıp geri kalan tüm çalışmaları yasaya dahil edilseydi ortaya çıkabilecek riskler şunlar olurdu: “TSK’nın harekat ve savunma kabiliyeti zedelenebilirdi. Ortaya çıkabilecek bürokratik engeller etkili karşılık vermesini zorlaştırabilirdi. TSK’nın kritik altyapıları ve askeri sistemleri, sivil denetim altında daha kırılgan hale gelebilirdi.
Siber caydırıcılık zayıflayabilir, düşman unsurlar TSK’nın operasyonel esnekliğinin azaldığını görerek saldırılarını artırabilirdi. Siber istihbarat harici askeri faaliyetler de yasal düzenlemelere tabi tutulursa, bu durum hızlı karar alma ve kriz yönetimi süreçlerini yavaşlatabilirdi. TSK’nın siber faaliyetleri yasanın kapsamına dahil edilseydi, askeri siber operasyonlar için sivil kurumlarla koordinasyon zorunluluğu doğabilir, bu da yetki karmaşasına neden olabilirdi.”
Yasada neler yer alıyor?
Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Kişisel veriler ve ticari sırlar, söz konusu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1.500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.