Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dün toplandı. Dijital Telif Yasası konusunun görüşüldüğü toplantıya ilk kez Google da katıldı. Toplantıda Google yetkilileri, TBMM’nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyacaklarını ve uyacaklarını belirterek, “Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız” açıklamasında bulundu.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Dijital Telif Yasası konusunun görüşüldüğü toplantıya ilk kez Google da katıldı. Google, Dijital Mecralar Komisyonundaki görüşmelere üst düzey yöneticileri ile katıldı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı liderliğinde Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak ve Google Macaristan Temsilcisi ve Telif Yöneticisi Adrian Timar ile birçok uzman toplantıda hazır bulundu.
Google, Dijital Mecralar Komisyonu’nda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda konuşan Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy, “Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Beklentileri anlayıp istişare yapmak için Türkiye’deki tüm paydaşlarla da oturup konuşmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum” dedi. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise “Google olarak TBMM’nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz” şeklinde konuştu.
“Ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz”
Google Telif Hakları Uzmanı Adrienn Timar ise telif düzenlemesi olan ülkeler üzerinden örnekler verdi. Timar, “Ülkelerin düzenleyeceği çerçeveleri farklı olabiliyor. Burada yayıncıların ihtiyaçların ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Kanada ve Avusturya’da o ülkenin yayıncılarının beklentilerine ve yasalarına göre düzenlemeler oluyor. Kanada ve Avusturalya’da farklı Avrupa’da farklı bir yasa düzenlendi. Küresel olarak dijital telif konusunda küresel bir düzenleme var ancak her ülkenin birbirinden farklı düzenlemeleri var” dedi.
Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak .“AB’de düzenlemeler ile bu süreç götürüldü. Kanada ve Avustralya’da ise farklı bir süreç işletildi. Bizim için bu süreçlerin masaya yatırılması için komisyon kurulması önemli. Ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz” açıklaması yaptı. Hali hazırda Rekabet Kurulu tarafından Google aramaları ile ilgili de birçok soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Gürkaynak bu soruşturmalar ile ilgili son durumu özetledi.
Gürkaynak, “Google ile telif süreci bazı ülkelerde serbest piyasa ekonomisinin bir yapısı olarak görüldüğü için pazarda bırakılıyor bazı ülkelerde ise açık düzenlemeler var. Google’a emrediliyor ve Google ona göre hareket ediyor. Yani Google her ülkedeki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Google bize açıkça ‘yasal düzenlemeyi yapın biz de uyarız’ dedi. Demek ki aynı noktadayız. Demek ki mevzuatı çıkartmakta hemfikiriz” yorumunda bulundu.
“Emeğin karşılığını bulması gerekiyor”
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bir tarafta emek verilerek üretilen bir içerik diğer tarafta bu içeriğin izinsiz bir biçimde alınması, kullanılması ve yaygınlaştırılması olduğuna işaret etti. Yayman, “Bu anlamda kurumsal olarak yapıların, şirketlerin, kurumların reklam geliri başta olmak üzere gelirlerinin azalması çok ciddi bir problem alanı oluşturmaktadır. Bizim öncelikli konuşmamız gereken konulardan bir tanesi haberin Avrupa normlarında olduğu gibi bir telif sayılması; ikincisi, bununla ilgili Google’la ve diğer arama motorlarıyla muhakkak bu anlamda bir anlaşmaya, bir görüş birliğine varılması ve bu konuda gerçekten emeğin karşılığını bulmasını önemsiyoruz. Dolayısıyla bugün tarafları dinleyeceğiz” diye konuştu.