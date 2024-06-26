TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Par­ti Hatay Milletvekili Hüse­yin Yayman başkanlığında toplandı. Dijital Telif Yasa­sı konusunun görüşüldüğü toplantıya ilk kez Google da katıldı. Google, Dijital Mec­ralar Komisyonundaki gö­rüşmelere üst düzey yöne­ticileri ile katıldı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başka­nı Tolga Sobacı liderliğinde Google Türkiye Avukatı Gö­nenç Gürkaynak ve Goog­le Macaristan Temsilcisi ve Telif Yöneticisi Adrian Ti­mar ile birçok uzman toplan­tıda hazır bulundu.

Google, Dijital Mecralar Komisyo­nu’nda bir sunum gerçekleş­tirdi. Sunumda konuşan Go­ogle Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Mü­dürü Duygu Yücesoy, “Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Beklenti­leri anlayıp istişare yapmak için Türkiye’deki tüm pay­daşlarla da oturup konuşma­ya hazır olduğumuzu duyur­mak istiyorum” dedi. Goog­le Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise “Google ola­rak TBMM’nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz”

Google Telif Hakları Uz­manı Adrienn Timar ise te­lif düzenlemesi olan ülkeler üzerinden örnekler verdi. Timar, “Ülkelerin düzenle­yeceği çerçeveleri farklı ola­biliyor. Burada yayıncıların ihtiyaçların ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Kana­da ve Avusturya’da o ülke­nin yayıncılarının beklen­tilerine ve yasalarına göre düzenlemeler oluyor. Kana­da ve Avusturalya’da farklı Avrupa’da farklı bir yasa dü­zenlendi. Küresel olarak di­jital telif konusunda küresel bir düzenleme var ancak her ülkenin birbirinden farklı düzenlemeleri var” dedi.

Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak .“AB’de düzenlemeler ile bu sü­reç götürüldü. Kanada ve Avustralya’da ise farklı bir süreç işletildi. Bizim için bu süreçlerin masaya yatı­rılması için komisyon ku­rulması önemli. Ne zaman arzu ederseniz koşarak ge­liriz” açıklaması yaptı. Hali hazırda Rekabet Kurulu ta­rafından Google aramala­rı ile ilgili de birçok soruş­turmanın yürütüldüğünü belirten Gürkaynak bu so­ruşturmalar ile ilgili son du­rumu özetledi.

Gürkaynak, “Google ile telif süreci ba­zı ülkelerde serbest piyasa ekonomisinin bir yapısı ola­rak görüldüğü için pazarda bırakılıyor bazı ülkelerde ise açık düzenlemeler var. Go­ogle’a emrediliyor ve Google ona göre hareket ediyor. Yani Google her ülkedeki sorum­luluklarını yerine getirme­ye çalışıyor” şeklinde konuş­tu. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Google bize açıkça ‘yasal düzenlemeyi yapın biz de uyarız’ dedi. Demek ki aynı noktadayız. Demek ki mev­zuatı çıkartmakta hemfiki­riz” yorumunda bulundu.

“Emeğin karşılığını bulması gerekiyor”

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bir tarafta emek verilerek üretilen bir içerik diğer tarafta bu içeriğin izinsiz bir biçimde alınması, kullanılması ve yaygınlaştırılması olduğuna işaret etti. Yayman, “Bu anlamda kurumsal olarak yapıların, şirketlerin, kurumların reklam geliri başta olmak üzere gelirlerinin azalması çok ciddi bir problem alanı oluşturmaktadır. Bizim öncelikli konuşmamız gereken konulardan bir tanesi haberin Avrupa normlarında olduğu gibi bir telif sayılması; ikincisi, bununla ilgili Google’la ve diğer arama motorlarıyla muhakkak bu anlamda bir anlaşmaya, bir görüş birliğine varılması ve bu konuda gerçekten emeğin karşılığını bulmasını önemsiyoruz. Dolayısıyla bugün tarafları dinleyeceğiz” diye konuştu.