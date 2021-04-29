Türk lise öğrencilerinin geliştirdiği meme kanseri uygulaması yarı finale kaldı

İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri tarafından dört yıl önce kurulan FIRST Robotics Competition (FRC) Takımı ACI 35, çevrim içi gerçekleşen uluslararası FRC 2021 Infinite Recharge sezonunda, Global Innovation kategorisine yaptıkları proje ile katıldılar. Dünya çapında 52 farklı grup içerisinde 882 takımın katıldığı Global Innovation kategorisinde, sunumlar Amerika merkezli ve uluslararası jüriler karşında gerçekleştirildi.

İren Şerbetçioğlu, Yelda Erhan, İrem Kurtdemir, Melissa Selamet, Nisan Köse adlı beş kız öğrencinin takımlarını temsilen, İngilizce olarak sundukları “Ready, Set, Pink!” (Hazır, Ayarla, Pembe!) Projesi yarı finallerde yarışma hakkı kazandı. ACI 35 Robotik Takımı, global yarışmada yarı finale yükselen tek Türk takımı oldu.

ACI 35 Robotik Takımı’ndaki kız öğrencilerin ortaklaşa geliştirdiği, 5 kız öğrenciden oluşan grubun sunum yaptığı ve kulüp üyesi Aybars Arı’nın da arkadaşlarına destek olduğu, “Ready, Set, Pink!”; meme kanserine yakalanan hastaların, hastalık ve sonrası dönemde çok büyük önem taşıyan egzersiz, beslenme ve doktor iletişimini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu uygulama, kullanıcıya sunduğu kişisel özellikler ile hastalık ve hastalık sonrası dönemde hastaya destek oluyor, doktor ile hasta arasında bir köprü görevi görüyor.