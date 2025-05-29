Türk mühendisler geliştirdi, sahte yağı bitirecek teknoloji

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark’ta Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ve ekibi tarafından geliştirilen ‘marker' teknolojisi, madeni yağ sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Gören ve ekibinin geliştirdiği sistem sayesinde bilhassa küçük sanayi sitelerindeki esnafın kabusu olan sahte madeni yağlar artık kolayca tespit edilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde yaklaşık 150 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, "Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin rehberliğinde geliştirilen bu sistem, özellikle yağ testleri ve kaçak yağ tespiti konusunda önemli katkılar sunacak. Bu teknoloji, ülkemiz açısından büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

'Dünyada bir ilk olabilir'

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ise 'marker' projesinin 2021 yılından bu yana sürdüğünü belirtti.

Marker sisteminin madeni yağ üretiminde 20 ila 50 ppm seviyelerinde ürüne katıldığını ve bu sayede sahada kolaylıkla tespit edilebildiğini açıkladı.

Gören, "Geliştirdiğimiz özel çözelti, hem yüksek sıcaklıklara hem de madeni yağın içeriğindeki kimyasallara dayanıklı olacak şekilde üretildi. Örneğin yalnızca 0.02-0.2 litre çözeltiyle, 10 ila 50 tonluk üretim tankları markalanabiliyor. Bu yöntemle üretim sürecine ek bir işlem gerekmiyor. Firmalar, ürünlerini kolayca izlenebilir hale getirebiliyor" dedi.

Dünyada da benzer teknolojilere ilginin arttığını anlatan Prof. Dr. Gören, "Bu teknoloji dünyada da bir ilk olabilir, ancak bu konuda kesin bir araştırma yapmadığımız için net konuşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sektördeki en büyük problemlerden biri'

Teknolojiyi hemen kullanmaya başladıklarını söyleyen Arı Petrol ve Kimya Endüstri Şirketi Genel Müdürü Mustafa Güzelgül ise sahte madeni yağların sektördeki en büyük problemlerden biri olduğunu vurguladı.

Güzelgül, "Motor yağı, antifriz ve hidrolik sıvılar gibi ürünlerdeki sahtecilik, kullanıcıya ciddi zararlar verebiliyor. Son kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor. GTÜ Teknopark'ın geliştirdiği 'marker' teknolojisi sayesinde ürünler artık güvenilir ve izlenebilir hale geliyor. Kullanıcı, el cihazlarıyla veya GTÜ laboratuvarlarında yapılacak analizlerle ürünün sahte olup olmadığını öğrenebiliyor" dedi.