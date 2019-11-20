Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı

20 Kasım 2019

Bükreş’te 12.’si düzenlenen ve Japonya, Romanya, Litvanya, Meksika, Fransa, İspanya, Türkiye, Rusya, Yunanistan, Moldova, Peru, Sırbistan, Kolombiya, Ekvator olmak üzere 14 ülkenin katıldığı Robochallenge 2019 Romanya Robot Yarışması’nda dünya üçüncülüğünü Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri elde etti.

Üniversitenin Ar-Ge Kulübü öğrencilerinden Sivil Havacılık Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Ümit Çiftçi ve Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Göktuğ Hatipoğlu, Ar-Ge Kulübü Danışmanı ve NishNova Yöneticisi Doç.Dr.Zeynep Birsu Çinçin mentorlüğünde katıldıkları Robochallenge Uluslararası Robotik Şampiyonası’nda MiniSumo Robot kategorisinde dünya üçüncüsü olmaya hak kazandılar.



18 yaş altı ve üstü gruplarda yarışan öğrenciler Mega Sumo, Mini Sumo, Mikro Sumo, Nano Sumo, İnsansı Sumo, Çizgi İzleyici, Çizgi İzleyici Geliştirilmiş, Labirent, Futbol, İnsansı Robot, Serbest Stil Vitrin, Hava Yarışı ve ayrıca çocuklar için de Mini Sumo ve Çizgi İzleyen kategorileri olmak üzere 14 farklı kategoride hünerlerini sergiledi. Toplamda 114 robotun katıldığı yarışmayı dünya üçüncülüğü ile taçlandıran Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri Polonya'da 2 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 4. Jurabot Uluslararası Robotik Yarışması için doğrudan katılım hakkı kazandı.