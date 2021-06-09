Türk oyun şirketi Hungri Games'e 1,1 milyon dolar yatırım

Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldı.

God of Gods ve Legend of Khans gibi oyunları ile ABD ve EMEA pazarında geniş bir kitleye hitap eden şirketin kurucu ortağı Kağan Berk Koçak, "Hungri Games dünya oyun sektöründe tecrübeli ve başarılara sahip bir ekip tarafından kuruldu. 2 yıl gibi kısa bir sürede 2 mid-core oyunu global pazarda yayınlayabilmek ve alanında dikkat çeken oyunlara imza atmak bu anlamda tesadüf olmadı" ifadelerini kullandı.

Küresel çapta saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Koçak, "Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık. Yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan en yeni SRPG oyunumuz "God of Gods"u global pazarda yayınlamanın heyecanını yaşarken, diğer yandan RPG ve strateji türü oyun deneyimini yeni bir düzeye taşıyarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmayı sürdürüyoruz." dedi.

Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini “Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA'da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games'i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık'ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz." sözleriyle değerlendirdi.