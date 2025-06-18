Türk oyun stüdyosu Bigger Games yapımı oyuna 25 milyon dolarlık yatırım

Türk mobil oyun geliştiricisi Bigger Games, popüler bulmaca oyunu Kitchen Masters'ı daha da büyütmek amacıyla 25 milyon dolarlık Seri A yatırım aldığını açıkladı. Şirketin duyurusuna göre yatırım turuna Goldwater Capital liderlik ederken, Arcadia Gaming Partners, Index Ventures ve Play Ventures da sürece dahil oldu.

Bigger Games, bu yatırımın küresel ölçekte yeni yetenekleri bünyesine katmasına ve Kitchen Masters'ı yeni pazarlara taşımasına olanak sağlayacağını belirtti. Şirket, oyunu dünya genelinde daha geniş bir oyuncu kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.

2020'de 6 milyon dolarlık yatırım almıştı

Hakan Ulvan, Yağız Akpek ve Erkan Gürel tarafından 2019'da kurulan Bigger Games, ilk yıllarından itibaren yatırımcıların ilgisini çekti. VentureBeat tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, 2020 yılında gündelik bulmaca oyunları alanına giriş yapmak için 6 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Kurucular, daha önce Peak Games çatısı altında Toy Blast ve Toon Blast gibi projelerde görev almıştı. Bilindiği üzere, Peak Games 2020 yılında 1,85 milyar dolar karşılığında Zynga tarafından satın alınmış, Zynga da daha sonra Grand Theft Auto'nun yapımcısı Take-Two Interactive bünyesine katılmıştı.

Türk oyun sektörü yatırımcıların odağında

Son dönemde Türk oyun stüdyoları, özellikle gündelik ve hiper-gündelik oyunlar alanında uluslararası yatırımcıların odağında yer alıyor. 2021'de Zynga, Türkiye merkezli üç stüdyoyu bünyesine katarken; Dream Games, Royal Match oyununun başarısıyla 50 milyon dolarlık yatırım toplamıştı. Yakın dönemde Mega Fortuna, Aonic'ten 10 milyon dolar, İstanbul merkezli Grand ise 30 milyon dolarlık yatırım aldı.