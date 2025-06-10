Türk takımları ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu

ABD'de düzenlenen yarışmada Arjantin'den SEDS ITBA takımı birinci, Türkiye'den Apastron takımı ikinci, Tayvan'dan Gemini Supernova takımı üçüncü oldu.

Türkiye'den CanBEE takımının dördüncü olduğu yarışmada, beşinci sırada Kanada'dan Adam Kabbara yer aldı. Böylece Türkiye, ilk 5'te yer alan 2 takımıyla yarışmada öne çıktı.

TEKNOFEST'in X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bizim çocukların Amerika'daki büyük başarısı. Amerika'da düzenlenen CanSat Model Uydu Tasarım ve Fırlatma Yarışması'nda Gazi Üniversitesinden Apastron takımı ikinci, Çankaya Üniversitesinden CanBEE takımı dördüncü oldu. Yarışmada ülkemizi temsil eden TEKNOFEST takımlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi kullanıldı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da "Köklerden göklere. Tebrikler TEKNOFEST kuşağı." değerlendirmesinde bulundu.