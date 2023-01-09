Türk teknoloji girişimleri Las Vegas'ta vitrine çıktı

İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan (İSTKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın desteğiyle CES 2023'te Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Pavilyonu kuruldu. CES 2023'te kurulan yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul pavyonunda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı ürünü bulunan 53 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

İstanbul Pavyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında; elektrikli ve otonom hava taksi girişiminden görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazına; disleksi, otizm, zihinsel yetersizliği veya alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımından şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojilerine ve kargo göndermek isteyenlerle seyahat ederek ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren mobil platforma kadar inovatif girişimler yer aldı.

CES 2023'te yer alan Türk startuplar

CES 2023'te İSTKA desteği ile yer alan Türk sturtup'lar şunlar: "Afara, HMS-Auto Train Brain, Kidolog, Byqee Teknoloji, Pivony, ICYWAVE, Ottobo, Car4Future, Stroma, Unitinia, Advoard Robotics, Rise, Novus Technologies Inc, Lugath, Albert Health, Adlema, Gen Drones, Saha Robotik, Co Print, Vahaa, GrakGrak Cargo, Spero 3D, Retinow, MYTH AI, Bugiworks Technology-HERGELE, CatchPad, Amazoi Tech, Arvia, Köstebek, OCALIS, Degz Robotics, THECLICO, Mantiscope, MOVE ON, MOBIQU Smart Boxes, ABRAKADABRA, COWEALTHY, EVODICE, AirCar, ONARFA, GNS Elektromekanik, Innovathink, Beebird, Worknight Studios, CY Sistem OcuSim, GlaucoT, Hype Wearables, Interrupt Biomedical & Engineering, Cerebrum, Huss Engineering-Rownd, Macellan, NaraXR ve Octopus."