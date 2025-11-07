Türk Telekom, 5G ile geleceğin akıllı şehirlerini inşa edecek

Türk Telekom, “Yeni Nesil Şehirler” vizyonu kapsamında yerel yönetimlerle ortak akıllı şehir projelerini genişletiyor. Şimdiye kadar 51 şehirde 119 kurumla yürütülen projeler; ulaşım, enerji yönetimi, çevre, sağlık ve güvenlik gibi birçok alanda sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

5G ile şehirlerin geleceği hızlanacak

Türk Telekom, Nisan 2026’da geçiş yapılacak 5G teknolojisinin gücünden yararlanarak şehirlerin dijital altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. 5G ile birlikte sensör ağları, otonom sistemler ve gerçek zamanlı veri paylaşımı sayesinde şehirlerin daha erişilebilir, güvenli ve konforlu hale gelmesi planlanıyor.

“81 yeni nesil şehir, 5G ile birbirine bağlı bir Türkiye”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü öncesi yaptığı açıklamada, “Teknolojimizi insana dokunan çözümler için kullanıyoruz. 5G ve fiber altyapımızla, Türkiye’nin dört bir yanında ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak akıllı şehir uygulamaları geliştiriyoruz. Hedefimiz 81 ili kapsayan, 5G ile birbirine bağlı bir Türkiye” dedi.

(Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden)

Akıllı çözümlerle tasarruf ve verimlilik

Türk Telekom’un akıllı şehir projeleri, enerji tasarrufu ve yakıt verimliliği sağlarken, şehirlerin karbon ayak izini azaltıyor. Dijital imar süreçleri, akıllı aydınlatma sistemleri ve enerji yönetimi çözümleri sayesinde hem çevresel hem ekonomik sürdürülebilirlik güçleniyor.

Sürdürülebilir şehirler için teknoloji odaklı gelecek

Türk Telekom, akıllı şehir çözümleriyle şehirlerin yaşam kalitesini artırırken, 5G’nin getireceği yüksek hız ve kapasiteyle geleceğin dijital Türkiye’sini inşa etmeye hazırlanıyor.